Un puissant séisme ravage la Colombie et fait au moins 69 morts

Les médias locaux ont diffusé des images de maisons effondrées dans plusieurs villes. Image: keystone

«Etat d'urgence»: un séisme ravage la Colombie et fait au moins 111 morts

Un puissant séisme a fait au moins 111 morts lundi à Pereira, dans l’ouest de la Colombie, et provoqué des destructions dans plusieurs villes, dont Cali.

Plus de «International»

Le président Abelardo de La Espriella va déclarer lundi «l'état d'urgence» en Colombie, après un puissant séisme. Il a fait au moins 111 morts et 87 blessés dans l'ouest du pays.



«Il a été décidé de déclarer l'état d'urgence correspondant, qui sera signé au cours de la journée», a annoncé le chef de l'Etat depuis Bogota, en présentant un bilan actualisé après le tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a provoqué d'importantes destructions, notamment dans la touristique «région du café» et à Cali, troisième ville du pays.

«La situation est critique»

«La situation est critique», a déclaré le maire de Pereira, Mauricio Salazar, dans un entretien à Caracol Radio, en communiquant sur le bilan humain de la catastrophe.

Alejandro Eder, maire de Cali, a pour sa part fait savoir sur X qu'il y avait «au moins 20 structures effondrées» dans sa ville, avec des personnes piégées sous les décombres. Il a demandé aux maires de la capitale Bogota et de Medellin, deuxième ville du pays, de l'aider en envoyant des secours.

Dans le Choco, la gouverneure Nubia Carolina Cordoba a évoqué sur X «des blessés» et «des dégâts graves dans les bâtiments» de Quidbo, chef-lieu de ce département pauvre.

Région du café touchée

Les médias locaux ont diffusé des images de maisons effondrées dans plusieurs villes de la région du café, dont Pereira et Manizales.

«Il n'y a ni électricité ni réseau mobile», a témoigné auprès de l'AFP Martha Estrada, 66 ans, qui a ressenti le séisme dans cette région. Le séisme «a été fort, très fort (...) des choses sont tombées dans la maison», ajoute-t-elle.

Six aéroports de l'ouest de la Colombie, notamment dans le Choco et la région du café, ont suspendu leurs opérations aériennes «jusqu'à l'évaluation des dégâts structurels sur les infrastructures», a indiqué sur X l'aviation civile.

A Bogota, des bâtiments ont été brièvement évacués, selon des journalistes de l'AFP sur place. Plusieurs personnes en pyjama sont sorties dans les rues, alors que les sirènes retentissaient, avant de reganger leur domicile.

«La secousse a été super forte», a dit à l'AFP Valeria Polo, créatrice de contenus de 29 ans dans le centre de la capitale.

Le maire Carlos Galan a assuré à Blu Radio que seules des fissures superficielles avaient été signalées dans certaines maisons et certains immeubles.

«Vous n'êtes pas seuls»

Le séisme en Colombie a été ressenti lundi en Equateur, au Panama ainsi qu'au Venezuela. «Les lampes bougeaient dans tous les sens», a raconté Ana Hernandez, femme au foyer de 66 ans dans le ville vénézuélienne de Maracaibo.

Le 24 juin, un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 a fait plus de 6000 morts au Venezuela et causé des destructions massives.

Les deux pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, notamment la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.

Le nouveau président colombien Abelardo de la Espriella, investi vendredi dernier à Cali, a indiqué sur X qu'il se rendra à Bogota pour se «consacrer à la gestion de l'urgence que traverse notre pays».

«Aux Colombiens qui vivent aujourd'hui des moments difficiles, je veux dire ceci: vous n'êtes pas seuls»

Israël a proposé son aide, sur fond de reprise des relations diplomatiques après l'arrivée au pouvoir d'un président colombien représentant de la droite dure.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, a également offert «tout le soutien nécessaire» à la Colombie. (sda/ats/afp)