Genève-Plage vide, ça a l'air plus sympa que Genève-Plage plein. Image: KEYSTONE

Voici les pires avis Google sur les piscines en Suisse romande

Oui, les gens laissent des avis sur les piscines publiques comme on laisse des avis sur des restos. Et tout comme pour la bouffe, ils sont parfois pas contents du tout.

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Les Karen de ce monde ne sévissent pas seulement sur Google pour dire que dans tel lieu, le café est dégueulasse ou que dans tel resto, le service est pitoyable. Elles (ou ils) ont un avis sur tout, même sur les piscines publiques qui, parfois, ne méritent pas plus d'une étoile sur Google.

On a relevé les pires avis écrits sur Google concernant les piscines publiques dans les principales villes de Suisse romande et certains sont si lunaires qu'ils ont l'air faux (mais tout est vrai, la preuve, vous pouvez vérifier en cliquant sur les liens sous chaque citation.)

Genève-Plage à Genève

«Entrée cher et à l'intérieur la moindre petite chose est payante ainsi que les activités... beaucoup de monde et personnel se croyant tout droit sortis d'Alerte à Malibu. Je ne recommande vraiment pas (à quelques mètres d'une plage publique - avec du sable - qui elle vaut le détour!)» julie ju

Des maîtres-nageurs comme lui?

La personne suivante se plaint... de la nature:

«Trop d'oiseaux sur nos serviettes, ils ont mangé la moitié de notre pique-nique» JE ANd KE

«Les maîtres-nageurs ils font les cow-boys alors que c’est des zgeg et c’est cher pour rien. On peut pas fumer, on peut pas boire, on peut pas mettre de musique, on peut pas jouer au foot.» EnYsurLePeriph

La personne ci-dessous pointe du doigt le fait que Genève-Plage soit payant, ce qui est évidemment un scandale, ça devrait être gratuit comme les transports en commun.

L'avis ci-dessous semble avoir été écrit par un troll et ne nous demandez ce qu'est du «chuen», on ne sait pas.

«Horrible, car en montant dans le toboggan, le toboggan s'est cassé, j'étais à deux doigts de mourir puis je suis tombée enceinte dans la piscine des mk2. Sur le wibit, il ne laisse pas les noirs nager, ils ne vendent pas du cannabis et on peut pas manger de chuen et personnel horrible et y a des sorciers dans la piscine et au volley-ball.» Fafa 999

Piscine de Carouge dans le canton de Genève

Visiblement, la personne suivante a fait un séjour en taule... ou bien?

«Employé de piscine: surveillant pire que surveillant de prison» Thierry Busset

«Si déçue de cette piscine, avec son grand terrain où on n'est pas les uns sur les autres et qui est devenue non fumeur. Maintenant, fumer entre un mur et un grillage, comme des parias.» Oui Anne Jeanrenaud , car fumer tue.

Les deux avis suivants sont probablement les plus pertinents:

«Je n'ai pas été, j'étais au match de Carouge juste à côté» Nadia Pauchard

«Je ne suis pas allée à la piscine. Je me promène avec mon chien au bord de l'Arve» Yolande L'Eplattenier ok.

Comme les deux avis ci-dessus n'ont rien à voir avec la piscine, je vous mets un gif qui n'a rien à voir (et qui est malaisant).

La piscine de Bellerive à Lausanne

Vives les forains!

«Chacun a sa petite musique. Ce n’est pas là que vous pourrez vous reposer. En plus, quand il y a les forains à côté, au niveau boom boom, c’est gratiné.» Angela Carniel

C'est nul Bellerive, on ne peut même pas venir avec son PETIT chiot! La preuve:

«Alors interdit au petit chiot, c'est noté nulle part où c'est dit interdit... Une honte pour une grande piscine... les employés sont bien plus dégueulasses que certains chiots.» Joao Silva

On termine sur deux avis constructifs:

La Piscine de Fleur-de-Lys à Prilly (VD)

L'avis de quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds:

«Je viens de parler au téléphone avec une dame le dimanche 5 août pour avoir des informations sur la piscine, elle m'a quasi bouclé le téléphone en me disant qu'elle avait du monde en caisse et pas le temps de répondre à mes questions! Du coup plus du tout envie d'y aller à cette piscine...» Krenar Jonuzi

L'avis de quelqu'un qui avait envie de passer la soirée, voire la nuit à la piscine:

«Période de canicule, coucher du soleil à 22h, température de 33° à 19h encore... Piscine de Prilly fermée à 19h! Pitoyable!» D. Perez

Et le meilleur pour la fin:

Piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel

Dans l'avis suivant, la personne a voulu écrire «outrecuidance», mais a ripé et c'est assez chou. Du coup, on oublie qu'elle est fâchée.

«La buvette pratique des prix prohibitifs A EVITER, 3fr.80 pour une gorgée de café et si vous en demandez un plus long c'est 7fr.60. N'ayez pas l'outrecuisance de demander un verre d'eau pour l'accompagner ce sera non! Une glace 4 francs etc... personnel à peine aimable, un véritable scandale.» Mury Martine

Rien de mieux qu'une piscine privée!

Visiblement, le plus gros problème des bassins à Neuchâtel, c'est la température de l'eau qui aurait baissé ces dernières années.

«Très déçue! Endroit très sale et mal entretenu. L’eau très froide. Personnel désagréable, les moniteurs crient sur les enfants, on dirait l’armée.» Artheravie CH

«L'eau trop froide!!!» Orchid Fan

«Alors pour commencer il y a des mouettes dans le toboggan, la nourriture n’est pas très bonne et 1fr50 une saucisse, vraiment de l’arnaque.» ThaisPro Gaming

Il y a toujours un avis un peu à côté de la plaque, comme celui-ci:

«Le temps est terrible» Andrin Wellenzohn

Piscine de la Motta à Fribourg

On n'a pas très bien compris en quoi consiste «la basse», mais on a compris l'idée:

«L'accueil du resto n'est pas du tout dans les valeurs de la basse» Alain Zurkinden

«La piscine est bien... Tous les 36 du mois. Entre l'eau à -12° ou 30° pour les compétitions, l'indisponibilité de la piscine entière pour ces dernières, jusqu'à quatre lignes d'eau réservées... Impossible de s'entraîner correctement.» Valentin Gazzola

Si la piscine est trop froide, il faut faire comme cet homme.

Et voici les deux meilleurs avis, toutes piscines confondues:

«Trop pourri. Mollo l'asticot» Darkpro36

Piscine de la Blancherie à Sion

«L’accueil à la piscine est vraiment bas de gamme, la femme n’est pas commerciale du tout, vous parle comme si vous étiez un enfant, pas top du tout.» Rose Bleu

«Une des deux femmes à l'entrée était arrogante. De plus, je lui ai posé une simple question, s’il était possible de laisser ma trottinette électrique dans leurs locaux ou sur le côté car je ne savais pas que l’on n'avait pas le droit... très déçu.» kasssandra R

L'avis d'une autre personne qui n'a jamais mis les pieds à la piscine de Sion.

«Je téléphone pour un renseignement, j'ai pas le temps de poser ma question qu'on me répond "beaucoup de monde" et bip bip bip la dame, a raccroché. Est-ce une façon de faire????? Quel accueil.........» Enzo Skip

(Nous avons volontairement laissé les points de suspension à la fin de l'avis, comme c'est écrit ainsi sur Google.)

Vous aussi vous voulez donner votre avis sur les piscines publiques en Romandie? Rendez-vous dans les commentaires!

C'est la canicule, tout fond! 1 / 22 C'est la canicule, tout fond! source: imgur

Pour éviter ce genre de désagrément, préférez la piscine publique: