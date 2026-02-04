Joe et Jill Biden Keystone

L'ex de Jill Biden inculpé pour le meurtre de son épouse

William Stevenson, qui a été marié à l'ancienne première dame entre 1970 et 1975, a été arrêté lundi. Sa compagne avait été retrouvée morte fin décembre.

L'ex-mari de l'ancienne première dame, Jill Biden, a été arrêté et inculpé pour le meurtre de son épouse actuelle survenu en décembre à leur domicile dans le Delaware, a indiqué mardi la police locale.

William Stevenson, 77 ans, a été marié avec Jill Biden de 1970 jusqu'à leur divorce en 1975. Jill Biden a épousé l'ex-président Joe Biden en 1977.

Stevenson fait l'objet d'une inculpation pour meurtre au premier degré en lien avec la mort, le 28 décembre, de son épouse Linda Stevenson, âgée de 64 ans, selon la police du comté de New Castle, dans le Delaware. Il a été arrêté lundi et est resté en prison après avoir échoué à verser une caution de 500 000 dollars.

En décembre, la police a indiqué avoir trouvé Linda Stevenson inconsciente dans son salon après avoir répondu à un signalement de dispute domestique au domicile du couple à Wilmington, peu après 23 heures. Les mesures de réanimation n'ont pas permis de la sauver, et elle a ensuite été déclarée morte. (jzs/ats)