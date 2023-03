Grève SNCF: un TGV sur deux roulera entre la France et la Suisse ce lundi

Image: sda

Une grève reconductible a été lancée mardi dernier, à l'appel de tous les syndicats de cheminots contre la réforme des retraites.

La circulation des trains sera «en nette amélioration lundi» mais restera perturbée sur la plupart des lignes en raison de la grève contre la réforme des retraites, a indiqué dimanche la direction de la SNCF.

Le trafic international est le moins perturbé, avec une circulation quasi-normale des Eurostar et Thalys. Deux tiers des trains circuleront entre la France et l'Italie, quatre liaisons sur cinq seront maintenues avec l'Allemagne et une sur deux avec la Suisse.

«Les voyageurs qui le peuvent sont invités à annuler ou reporter leurs déplacements et à privilégier le télétravail» La SNCF

En région parisienne, le trafic restera très dégradé sur la ligne R du Transilien, avec seulement 20% des trains en circulation, et compliqué sur le RER D également avec deux trains sur cinq. (ats/jch)