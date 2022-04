Un engin explosif déposé dans une cathédrale

Vendredi matin, un homme muni d'un dispositif d'explosion a fait irruption dans la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse alors qu'une trentaine de personnes s'y trouvaient.

Un homme a déposé vendredi 8 avril un colis contenant un engin explosif artisanal dans la cathédrale de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Ce dernier était a priori sans dispositif de mise à feu. Selon plusieurs sources, la bâtisse a toutefois été évacuée en pleine messe. Un suspect a été interpellé.

Selon Ladepeche.fr, l'individu a finalement pris la fuite, en bousculant le sacristain qui a tenté de s'interposer : ce dernier n'est pas blessé. Image: capture d'écran la dépêche

«Des produits artisanaux mélangés étaient contenus dans une caisse en bois. (Le suspect) va être interrogé par la police judiciaire, qui va essayer de comprendre ses motivations», a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Toulouse Samuel Vuelta Simon.

L'homme est connu des services de police pour conduite en état d'ivresse, outrage à agent, stupéfiants et avait été «mis en cause dans d'autres affaires et par deux fois déclaré pénalement irresponsable», a ajouté le procureur. A ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée, d'après une source proche de l'enquête.

Recherche de plusieurs heures

Un peu avant 8 heures 30, «un homme est entré avec un colis sous le bras. Je l'ai pris pour un livreur. Il a traversé la nef et a déposé le colis devant les marches de l'autel. Il m'a bousculé, il a dit quelque chose et il est parti», a déclaré le sacristain Aurélien Dreux à un correspondant de l'AFP. Ce dernier a alors demandé aux fidèles d'évacuer la cathédrale et a alerté la police.

Le suspect a été recherché pendant plusieurs heures avant d'être localisé dans une banlieue résidentielle de Toulouse. Les abords de la cathédrale ont été bouclés le temps que les démineurs neutralisent le dispositif explosif qui ne contenait pas de détonateur. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a indiqué que l'incident n'avait fait «aucune victime» et que l'individu n'avait proféré «aucune revendication». (ats/mndl)