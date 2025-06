Une immense affiche déployée sur la place Saint-Marc de Venise par des activistes de Greenpeace. Image: AFP

Les opposants au mariage de Jeff Bezos à Venise crient victoire

Une partie du mariage de Jeff Bezos ne se tiendra finalement pas dans le coeur de Venise, mais aura lieu dans une zone isolée à l'écart du centre. C'est ce qu'affirment plusieurs médias, alors que les opposants exultent.



La date fatidique approche, mais les informations fiables restent lacunaires. Ce qui est sûr, c'est que le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez n'a pas fini d'agiter les esprits, à Venise comme ailleurs. Depuis que la presse people a révélé que les noces du patron d'Amazon allaient avoir lieu dans la cité des Doges fin juin, la polémique n'a pas cessé d'enfler.

Le choix du milliardaire a, en effet, provoqué une importante vague de contestation. Réunis dans un collectif baptisé «No space for Bezos», plusieurs mouvements et citoyens ont multiplié les actions dans l'espace public. Affiches, autocollants et graffitis tapissent les rues, tandis que d'imposantes banderoles ont été déployées sur des clochers, des grues, des places et des ponts. Le message est clair: Bezos n'est pas le bienvenu.

Une certaine confusion régnait au sujet de l'emplacement, l'événement étant entouré d'une épaisse aura de mystère pour des raisons de sécurité. Des médias avaient d'abord indiqué que les festivités allaient avoir lieu sur l'île de San Giorgio Maggiore, située face au Palais des Doges. D'autres avaient évoqué le palais de la Misericordia, dans le quartier du Cannaregio.

Un changement de programme?

C'est justement autour de la Misericordia que se concentrait la contestation. Une manifestation devait avoir lieu ce samedi devant le prestigieux bâtiment, afin de «bloquer l'arrivée des participants», expliquait à watson une représentante du collectif. «Nous allons même nous jeter dans les canaux, si nécessaire», avait-elle prévenu.

Les lieux du mariage de Jeff Bezos à Venise. Image: watson

Il semblerait désormais que le couple ait changé ses plans. Mardi, un responsable de la ville confiait à la BBC que les invités allaient plutôt se réunir à l'Arsenal, un ancien chantier naval situé un peu à l'écart du centre. «Les préparatifs à la Misericordia ont été discrètement démontés, tandis que l'Arsenal se prépare à accueillir la cérémonie», croit savoir Euronews.

Ce changement s'expliquerait avant tout par des raisons de sécurité, suggère la RAI. La structure, isolée et entourée d'imposants remparts, ne dispose que d'un seul accès aquatique. Cela la rendrait «beaucoup plus facile à contrôler», explique la télévision publique italienne.

L'entrée de l'Arsenal de Venise. Image: www.imago-images.de

De plus, s'il semble plus ou moins avéré que la Misericordia ne sera pas utilisée, l'événement ne devrait pas se cantonner à l'Arsenal. En effet, toujours selon la RAI, le mariage en tant que tel sera célébré sur l'île de San Giorgio Maggiore, confirmant ainsi les rumeurs des dernières semaines. Les invités se déplaceront ensuite dans l'ancien chantier naval pour la fête.

«Contre Bezos et contre la guerre»

Ces considérations n'ont pas empêché les militants de crier victoire. «La protestation des citoyens de Venise a réussi à ruiner les plans des hommes les plus puissants du monde», se réjouit le collectif «No space for Bezos» sur Instagram.

«Bezos pensait pouvoir louer tout le centre historique de Venise pour lui-même et d'autres hommes parmi les plus riches et les plus puissants du monde, mais il a été contraint de se terrer dans une zone périphérique», ajoutent-ils, en se référant à l'Arsenal.

«La tentative de faire de Venise la toile de fond muette de son défilé de milliardaires a trouvé à la place une ville vivante qui ne s'est pas pliée à l'arrogance d'un groupe de rois autoproclamés» «No space for Bezos»

Les opposants revendiquent également une autre victoire, rapporte la RAI. Jeff Bezos n'a pas amarré ses deux superyachts à Venise, mais les a finalement parqués au large de la Croatie.

Est-ce la fin de l'histoire? Pas du tout. La manifestation prévue ce samedi est maintenue, mais aura lieu devant la gare ferroviaire. Des centaines de participants sont attendus, indique la RAI. Les organisateurs ont, par ailleurs, légèrement modifié leurs revendications et affirment désormais s'opposer également à la «guerre».

«N'oublions pas que Bezos et ses invités sont les principaux artisans de l'escalade guerrière de ces derniers mois», indiquent-ils. Le milliardaire est accusé de «financer les guerres», de «fournir les outils numériques pour les mener à bien» et de «se tenir aux côtés de Trump et de Netanyahou».

Les raisons expliquant ce changement de programme, dont la véracité doit par ailleurs être encore démontrée, ne sont pas connues. Ce qui est sûr, c'est que les opposants ont réussi à braquer le regard du monde entier sur leur ville en l'espace de quelques jours. Quant aux endroits qui ont été effectivement sélectionnés, la réponse tombera ce week-end.