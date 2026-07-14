Nice commémore les dix ans de l’attentat qui a bouleversé la France

Les membres du Raid, unité tactique d'élite de la Police nationale française, en plein défilé sur la place Masséna lors du défilé militaire annuel du 14 juillet à Nice. Keystone

Dix ans après l’attentat du 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts sur la Promenade des Anglais, Nice rend hommage aux victimes. Emmanuel Macron participera à une cérémonie marquée par le recueillement, tandis qu’une minute de silence sera observée avant la demi-finale du Mondial entre la France et l’Espagne.

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Dix ans après, Nice rend hommage mardi aux victimes de l'attentat qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. Une cérémonie sobre est prévue en présence d'Emmanuel Macron et une minute de silence sera observée avant la demi-finale de la Coupe du Monde opposant la France à l'Espagne.

Le 14 juillet 2016, le Tunisien Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a provoqué un carnage en fonçant sur près de deux kilomètres au volant d'un camion de 19 tonnes dans la foule, qui venait d'assister au feu d'artifice, avant d'être abattu par la police.

Le camion, le soir du drame, il y a dix ans. Image: AP Sasha Goldsmith

Il a laissé dans son sillage des dizaines de corps, de Niçois et de visiteurs de tous âges et de toutes confessions, décimant des familles entières. La plus jeune avait deux ans, la plus âgée 79 ans, une trentaine étaient musulmans, près de la moitié étrangers.

A Nice mardi, la journée a commencé par un défilé républicain sur la place Massena, théâtre habituel des parades du carnaval. Invitée par son allié Eric Ciotti, maire UDR de Nice, Marine Le Pen y a été chaleureusement applaudie.

Marine Le Pen ce matin, à Nice. Keystone

La présence de la candidate du RN à la présidentielle a été critiquée par la gauche niçoise, mais aussi par un éditorial du quotidien Nice-Matin: «La mémoire et le deuil appellent le silence et le respect, pas une opération de communication ourdie comme un jalon vers l'Elysée.»

L'heure sera en revanche à l'unité lors de la cérémonie mémorielle prévue à 18h00 sur la même place, où seront présents Emmanuel Macron, ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy, plusieurs ministres et anciens ministres, des représentants de différents partis ou encore le prince Albert II de Monaco.

«J'étais là en vacances il y a dix ans. C'est encore difficile d'en parler, mais c'était important d'être là» Cassandra, gendarme de 30 ans qui vit désormais à Nice, en patientant avec une amie mexicaine pour accéder à l'espace dédié au public

La cérémonie commencera par la diffusion d'un montage vidéo de témoignages de personnes présentes le soir du drame, puis 43 enfants et 43 des premiers secouristes et membres des forces de l'ordre arrivés sur les lieux déposeront un rameau d'olivier sur 86 chaises bleues emblématiques de la Promenade des Anglais, chacune gravée du nom d'une victime.

Après un passage de la Patrouille de France, des représentants des associations de victimes doivent prendre la parole, puis Eric Ciotti et enfin Emmanuel Macron. La plupart des personnalités ont prévu de repartir dans la foulée, mais les familles des victimes et le public sont invités à un concert de musiques de films proposé par l'orchestre philharmonique dans un jardin voisin.

Au même moment, à Arlington, près de Dallas, les joueurs et le stade observeront une minute de silence en mémoire des victimes, avant le coup d'envoi à 21h00 de la demi-finale France-Espagne de la Coupe du monde de football. A Dallas, plusieurs dizaines de supporters français ont déjà observé une minute de silence et entonné la Marseillaise en mémoire des victimes de Nice.

«Le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est aussi, malheureusement, depuis quelques années, une date de deuil» Jules Koundé, défenseur de l'équipe de France

Avant de s'envoler pour les Etats-Unis, les Bleus avaient reçu 70 enfants victimes de l'attentat pour un temps d'échanges à Clairefontaine. De quoi peut-être apaiser un peu l'amertume de nombreuses victimes qui traînent depuis 10 ans la désagréable impression que leurs souffrances émeuvent beaucoup moins que celles des victimes des attentats parisiens de 2015.

Y compris à Nice, où les terrasses étaient pleines, les rues commerçantes animées et où la «Prom» a connu une journée d'été classique entre joggeurs, promeneurs, plage, parachute ascensionnel et farniente.

Dans la soirée, la célèbre avenue bordée de palmiers prendra cependant le temps de se souvenir, avec un spectacle de 2016 drones à 22h00 pour évoquer la dignité et l'unité, puis 86 faisceaux bleus seront braqués vers le ciel à 22h34, heure à laquelle le camion a été stoppé. (mbr/ats)