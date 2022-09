France: 1000 vols annulés à cause d'une grève vendredi, la Suisse aussi concernée

De multiples conflits sociaux ont éclaté ces dernières semaines dans le secteur aérien européen sur fond d'inflation record . Des grèves ont été lancées notamment en Espagne et en Grande-Bretagne. En Suisse, le personnel aérien a également réclamé de meilleures conditions de travail, sans toutefois se mettre en grève. (ats/jch)

«A Genève, Bâle et Zurich, plusieurs vols au départ et en direction de Paris ainsi que d'autres villes françaises comme Bordeaux ou Marseille ont été annulés»

Malgré la mise en place d'un service minimum, «des annulations de vols et des retards significatifs sont à prévoir sur l'ensemble du territoire», a prévenu la DGAC. Elle a invité «les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol».

