«Je l'encaisse plutôt bien»: atteint d'un cancer, Florent Pagny rassure ses fans

Jeudi soir, Florent Pagny était l'invité du journal de 20 heures de TF1. tf1, capture d'écran

Invité au journal de 20 heures, le chanteur de 60 ans a donné de ses nouvelles et a rassuré son public. Il s'est montré optimiste et a remercié ceux qui le soutiennent: «J'ai reçu un tsunami d'amour».

Le 25 janvier dernier, Florent Pagny annonçait sur Instagram qu'il était atteint d'un cancer. «C'est une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer», avait-il affirmé. Le chanteur avait dû annuler 32 concerts dans la foulée.

Jeudi soir, Florent Pagny était l'invité du journal de 20 heures de TF1. Et par rapport à il y a deux semaines, il s'est montré beaucoup plus détendu et optimiste: «Ah mais je vais très bien!», a-t-il lancé au présentateur lorsque celui-ci lui a demandé comment il allait.

«J'ai commencé la chimio, et ça se passe plutôt pas mal. Je l'encaisse plutôt bien» Florent Pagny tf1

D'où vient cet optimisme? «Quand j'ai appris la nouvelle j'étais assommé», raconte le chanteur, qui assure ne voir que «le bon côté des choses». Et pour cause. Florent Pagny explique:

«J'ai un problème, qui est la mauvaise case au début. Mais toutes les autres cases sont plutôt bonnes. Je le découvre très tôt, je suis au degré un. Je l’ai depuis trois à six mois, c'est très jeune. Ensuite, j'en n'ai qu'une seule tumeur, pas une métastase.» Florent Pagny tf1

Inopérable

La tumeur ne peut pourtant pas s'opérer. Elle se divise très très vite et risque de se propager. «Mais aujourd'hui, il y a de vrais bons traitements. Il y a la chimio, et l'immunothérapie qui l'accompagne est de plus en plus performante», rassure de nouveau le chanteur.

D’abord présent pour la promotion de «The Voice», dont il est l’un des jurés et qui revient samedi 12 février sur la chaîne, il a finalement remercié ses fans, qui lui ont «envoyé tellement d’amour». (asi)