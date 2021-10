84% de Parisiens trouvent leur ville sale

Le chef de l'Etat islamique au Sahel tué par l'armée française

La mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb Islamique avait été désignée par la France comme un «ennemi prioritaire» au Sahel.

Le chef du groupe djihadiste Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été «neutralisé» par les forces françaises («tué», a précisé l'Elysée), a annoncé Emmanuel Macron dans la nuit de mercredi à jeudi 👇.

Cet été, en juin et juillet, Paris avait déjà annoncé la mort ou la capture de plusieurs cadres de haut rang de l'EIGS par la force française Barkhane (une opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l'Armée française) et ses partenaires, dans le …