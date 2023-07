Des centaines de personnes sont mobilisés pour trouver le petit Emile: policiers, villageois, chasseurs et même des médiums. dr

Le petit Emile, 2 ans, a disparu et toute la France le recherche

Quand le petit Emile, deux ans, sera-t-il retrouvé? C'est la question qui tient en haleine toute la France depuis ce week-end. Le bambin a faussé compagnie à ses grand-parents samedi soir.

C'est le cauchemar de tous les parents et grand-parents. Jouer avec son petit-fils, à l'extérieur, une journée d'été. Le laisser sans surveillance quelques minutes, tout au plus. Revenir, se demander où se trouve le bambin. Ne pas le retrouver. Sentir la tension monter. Appeler la police.

C'est le cas du petit Emile, deux ans. Deux ans et demi, même. Une fleur jaune dans les cheveux sur l'avis de disparition. Le petit, dont les parents habitent à Marseille, a disparu sans laisser de traces en Provence samedi vers 18h, dans le village du Vernet, à quelques kilomètres de la capitale locale Digne-les-Bains. Une localité tranquille de 125 habitants, où il passait ses vacances avec ses grand-parents. Le Parisien raconte:

«L’enfant, jolie bouille sous une chevelure blonde, vient de se réveiller de sa sieste. Les grands-parents préparent la voiture pour une sortie tous les trois ensemble. Un instant d’inattention, Émile n’est plus là.» le parisien

Le bambin se fait la malle tout seul

Les recherches sont lancées. Des appels à témoins également. Le périmètre de recherche défini à cinq kilomètres autour de la maison, vient d'être élargi de plusieurs kilomètres, indique TF1. Le bambin aurait-il pu se faire kidnapper? Les premiers témoignages le démentent:

«L'enfant a quitté le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante, c'est là que nous perdons sa trace» Rémy Avon, procureur de Dignes-les-Bains

Le petit s'est donc fait la malle tout seul, comme un grand, en descendant la rue. Mais ensuite? Car la zone se trouve dans une région escarpée, de montagne, et le danger qu'il ait pu chuter quelque part ou se perdre dans la nature sauvage est grand.

Les chiens renifleurs perdent sa trace

Des chiens renifleurs sont envoyés. Ils perdent la trace de l'enfant à la sortie du village. «Le milieu montagnard peut parasiter le flair des chiens», explique Rémy Avon.

Les chiens renifleurs ayant perdu sa trace directe, l'espoir aurait pu se faner. A la place, il fait place à une mobilisation d'importance, et une battue «à l'ancienne» est lancée: une soixantaine de gendarmes, «épaulés par tout le village», partent à la recherche du bambin de deux ans. Près de 200 civils ratissent les bois et les environs, accompagnés des chasseurs du coin, qui connaissent bien les lieux. Des hélicoptères et des drones équipés de caméras thermiques sont envoyés. Selon BFM TV, même... «des médiums et radiesthésistes figurent parmi la centaine de bénévoles». C'est pour dire.

L'alerte enlèvement n'est pourtant pas déclenchée. Et pour cause: aucune suspicion de kidnapping, l'enfant s'étant juste égaré seul. Le maire du village balbutie:

«On est dans un village dans lequel les enfants circulent librement alors on ne comprend pas. Il n'y a jamais eu de difficultés ni de problèmes» François Balique bfm tv

Des maisons fouillées

Suspendues durant la nuit, les recherches ont repris ce lundi matin, à 4h. Le procureur et la police «ne ferment aucune hypothèse». Faut-il comprendre qu'un enlèvement aurait pu succéder à la fugue du petit? Ce lundi, des maisons environnantes commencent à être perquisitionnées. Certaines ont déjà été fouillées deux fois, explique BFM TV. Les autorités le justifient ainsi:

«Le petit connaît très bien le village et ses voisins. Il a pu aller se cacher, se réfugier, chercher un peu d'eau ou à manger» Lt col Nassima Djebli, porte-parole, gendarmerie nationale bfm tv

L'heure tourne. Cela va faire bientôt 48h que le petit a disparu. La battue continue.

(acu)