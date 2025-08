L'impressionnante éruption d'un volcan indonésien

L’Europe de l’Est affronte un danger pire que la canicule

Sous l’effet des vagues de chaleur, les Balkans font face à une recrudescence d’incendies, notamment dans des décharges sauvages aux effets sanitaires dévastateurs. En Serbie comme en Albanie, l’absence de tri, la corruption et l’inaction des autorités aggravent une crise environnementale et sanitaire de plus en plus alarmante.

Les vagues de chaleur qui frappent les Balkans depuis le début de l'été s'accompagnent d'un nombre record d'incendies, y compris dans les décharges à ciel ouvert.