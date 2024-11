La circulation restait difficile vendredi matin dans les régions touchées par la tempête (image d'illustration). Image: EPA

La neige bloque plus de 2000 camions en Franche-Comté

La neige tombée ce jeudi n'a pas épargné la France. Dans le Doubs, plus de 2000 poids lourds sont bloqués le long de l'autoroute A36. 31 départements restent en vigilance orange.

«Environ 2000 à 2500 poids lourds» sont actuellement stockés sur les aires de repos et le long de l'autoroute A36, a indiqué vendredi la préfecture du Doubs. La tempête de neige jeudi a aussi fortement perturbé les transports en France.

«Je recommande vivement de ne pas prendre son véhicule ce matin dans le Doubs, c'est dangereux», a-t-elle ajouté, déconseillant aux automobilistes de s'aventurer sur l'A36. C'est la plongée des températures entre 05h00 et 09h00 du matin qui a piégé de nombreux routiers, a encore précisé la responsable.

De manière plus générale, la circulation sur les routes et par train restait difficile vendredi matin dans les régions touchées par la tempête. Même si «la tempête Caetano a désormais quitté le pays», 31 départements restent en vigilance orange neige-verglas et vent jusqu'à la mi-journée, indique Météo-France dans son bulletin de 06h00.

Jusqu'à huit centimètres de neige

Entre 2 et 8 cm de neige sont tombés jeudi, jusqu'à 10 voire 15 cm «sur les premières hauteurs», détaille Météo-France, tandis qu'«en Corse en a relevé 150 km/h sur le littoral de la Balagne et 160 à 180 km/h sur le nord du Cap Corse».

En Loire-Atlantique, les pompiers sont intervenus environ 300 fois pendant la tempête, qui a fait 13 blessés légers dans le département. Plus d'un millier d'agents du gestionnaire du réseau électrique sont à pied d'oeuvre pour rétablir le courant alors que 270 000 personnes ont été privées d'électricité jeudi soir. (ats)