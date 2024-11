La peine maximale requise contre Dominique Pelicot

Dix-huit des 51 accusés, dont Dominique Pelicot, comparaissent détenus. Trente-deux autres comparaissent libres, le dernier, en fuite, étant jugé in absentia. (ats/asi)

Pendant dix ans, de juillet 2011 à octobre 2020, le septuagénaire avait assommé sa femme d'anxiolytiques pour ensuite la violer et la livrer, à leur domicile conjugal de Mazan (Vaucluse) à des dizaines d'hommes, aujourd'hui âgés de 26 à 74 ans, qu'il avait recrutés via le site Coco.fr, aujourd'hui interdit.

«La recherche de son plaisir se retrouve dans une volonté de soumission de son épouse, d'humiliation, voire d'avilissement par ses gestes, ses paroles, de la personne qu'il chérit le plus au monde», a accusé la procureure adjointe.

Cette peine était attendue dans la mesure où Dominique Pelicot, 71 ans, n'a jamais caché sa responsabilité. Mi-septembre, il s'était lui-même qualifié de «violeur» et avait affirmé:

«Sa responsabilité dans les actes commis est donc pleine et entière»

«20 ans, c'est à la fois beaucoup, car c'est 20 ans d'une vie, quel que soit son âge, ce n'est pas rien. Mais c'est à la fois beaucoup et trop peu. Trop peu au regard de la gravité des faits qui ont été commis et répétés», a insisté une des deux représentantes de l'accusation, Laure Chabaud, devant la cour criminelle de Vaucluse.

