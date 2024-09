Une fusillade près de Grenoble a fait deux blessés

Sur les lieux de la fusillade, une vingtaine de douilles de calibre 7,62 ont été retrouvées (image d'illustration). Keystone

Deux hommes, dont un Italien grièvement blessé, ont été touchés par des tirs à la kalachnikov à Fontaine, près de Grenoble, dans la nuit de samedi à dimanche.

Deux hommes de 31 ans ont été blessés, dont un ressortissant italien très grièvement atteint, par des tirs à la kalachnikov dans la nuit de samedi à dimanche à Fontaine, commune limitrophe de Grenoble, a indiqué le procureur.

L'un des deux blessés est un Italien de 31 ans, «consommateur de cannabis», qui «a reçu une balle dans la tête et dont le pronostic vital est engagé», a précisé dans un message à la presse le procureur de Grenoble Eric Vaillant.

Le second blessé, également âgé de 31 ans, a été légèrement touché dans le dos. Selon le procureur, il est «connu des services de police pour des outrages, violence et usage de stupéfiants».

Sur les lieux de la fusillade, une vingtaine de douilles de calibre 7,62 ont été retrouvées, a précisé Vaillant, confirmant des informations de source policière.

Dans leur fuite, «les malfaiteurs ont eu un accrochage matériel avec un automobiliste qui les a poursuivis, jusqu'au moment où deux passagers l'ont menacé avec leurs armes», a indiqué le procureur.

Le véhicule des «auteurs de ces tentatives de meurtre» a été retrouvé incendié dans un quartier ouest de Grenoble, peu après les faits, a-t-il ajouté.

Ce nouvel épisode survient dans un contexte de tensions dans la métropole alpine, après un été marqué par une série de violences et fusillades entre trafiquants de stupéfiants. Depuis le début de l'année, une vingtaine d'épisodes de violence par arme à feu ont été recensés.

La fusillade est en outre survenue quelques heures avant la marche blanche organisée dimanche après-midi à Grenoble par la famille de Lilian Dejean, employé municipal tué par balle il y a une semaine par un homme toujours en cavale et connu de la justice notamment pour violences et trafic de stupéfiants.

30 caméras de vidéoprotection en plus

«L'agglomération grenobloise subit, depuis le début de l'année, une guerre des gangs liée au trafic de drogue, dont la commune de Fontaine n'est malheureusement pas épargnée. Ces violences en série, qui sont le résultat de règlements de comptes entre dealers, sont inacceptables.» Le maire Modem de Fontaine, Franck Longo, dans un communiqué.

La municipalité prévoit d'installer «dans les prochaines semaines» 30 caméras de vidéoprotection en plus des 30 déjà mises en place ces derniers mois, promet-il. Le maire entend également proposer une augmentation du nombre d'agents du service de police municipale et mettre en place un nouveau dispositif visant à «éradiquer» les points de deal aux abords des lieux de vie et dans les montées d'immeubles.

L'action doit toutefois se faire aussi «collectivement» avec les services de l'Etat, de la police nationale et de la justice, insiste-t-il. «Des moyens importants et une action concertée sont nécessaires pour agir vite et efficacement», plaide l'édile. (chl/ats)