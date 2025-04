Affaire Xavier Dupont de Ligonnès: la police a un nouveau problème

La justice a un problème avec Xavier Dupont de Ligonnès

C’est la mission (endurante) de la police depuis 14 ans et le fantasme d’à peu près toute la planète: retrouver l’homme qui a enterré toute sa famille sous sa terrasse, en avril 2011. Un célèbre enquêteur du dimanche vient d’annoncer qu’il compte résoudre ce mystère et ce n’est pas une bonne nouvelle.

Plus de «International»

Imaginez: vous devenez celui ou celle qui a permis l’arrestation de l’un des meurtriers les plus célèbres de la planète. D’un effroyable crime commis en avril 2011, la France abrite désormais un mystère infini, un fantasme qui vire sournoisement à la pop culture et qui donne régulièrement naissance à des romans ou des films. Quatre lettres, un nom à rallonge et une photographie figée dans le temps qui font toujours froid dans le dos, quatorze ans plus tard:

XDDL, alias Xavier Dupont de Ligonnès.

Un crime que l’on surnomme aussi la «tuerie de Nantes». Depuis le mois d’avril 2011, cet homme est accusé d’avoir froidement assassiné son épouse, Agnès, et ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne, Benoît, avant de les enterrer sous la terrasse familiale située au 55 boulevard Robert-Schuman, à Nantes. Depuis, plus rien. Ou presque rien. Enfin... surtout des fausses pistes, des bruyantes arrestations de faux jumeaux qui sont devenues mythiques et beaucoup (beaucoup) de rumeurs et de fantasmes. XDDL est-il mort? Vivant? A l’autre bout de la planète ou au contraire pas bien loin de nous, sous couverture, chirurgie, maquillage?

Voici Aqababe.

Alors que ce mystère semble voué à rester entier indéfiniment, il n’est pas rare de voir émerger des hurluberlus qui se mettent en tête de vouloir résoudre cette affaire en deux-deux, alors que les autorités patinent depuis bientôt 15 ans. Cette semaine, un nouveau spécimen est sorti du bois, avec une fraîcheur étonnante. Il se fait appeler Aqababe.

Aniss Zitouni, de son vrai nom, est un célèbre blogueur et influenceur français controversé, spécialisé dans les rumeurs et ragots un peu crados concernant les people. Et, le moins que l’on peut dire, c’est qu’il est confiant et plutôt très motivé à l’idée de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès.

Le nom de la mission? «Retrouvons XDDL».

«Il y a eu quand même plusieurs affaires qui ont été résolues grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet. Donc, pourquoi pas cette affaire-là?» Aqababe

Depuis le 18 avril, armé de plus d’un million d’abonnés, le jeune homme lance des pistes et centralise des indices que ses «chipies» lui envoient quotidiennement. L’influenceur a ouvert une adresse email, mais également un canal Instagram qui abrite déjà près de 100 000 membres. Et ça semble aller très vite, puisque, quelques heures plus tard, XDDL aurait déjà été repéré.

«Il aurait récemment été spotted à une adresse bien précise sur Malte avant de potentiellement se rendre sur l’île de Gozo» Aqababe, sur ses réseaux sociaux

Pas mal pour un fugitif qui a été aperçu pour la dernière fois à Roquebrune-sur-Argens, le 15 avril 2011. Mais Aqababe ne veut pas se contenter de récolter des pistes. Cette semaine, il a annoncé vouloir se rendre lui-même à Malte pour défricher le terrain comme un Tintin des temps modernes.

Vous l’aurez compris, sa mission a immédiatement rencontré un succès monstre. Notamment parce que les badauds qui pensent avoir croisé XDDL à Miami, Pékin ou Verbier sont légion depuis 14 ans. Un réflexe qui engorge le travail de la police, car chaque signalement, ou presque, fait l’objet d’une vérification. Un travail titanesque que le célèbre influenceur vient d’alourdir de manière spectaculaire: 25 000 emails lui sont parvenus depuis le 18 avril.

La justice «agacée»

Toutes les trouvailles de son équipe d’un bon million d’abonnés sont immédiatement transmises aux autorités françaises. Selon la radio RTL, qui cite le procureur de Nantes, cette initiative «agace» la justice: «Ce type d'initiative est chronophage pour les enquêteurs et génère beaucoup de fausses pistes et peu de résultats».

Aqababe, lui, reste totalement persuadé de pouvoir résoudre l’enquête la plus difficile et populaire de France: retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Pour bientôt?