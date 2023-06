Les jeunes qui veulent «venger» la mort de Nahel ont commencé à user d'une arme qui revient avec récurrence: le mortier d'artifice. Fréquemment manipulés par de jeunes et émeutiers pour viser les forces de police, ces engins pyrotechniques sont un fléau pour les représentants de l'ordre qui essuient ces tirs. Régulièrement détournés, ils sont devenus une arme pour les manifestants et une plaie pour la police.

Les émeutes ont éclaté dans les banlieues françaises, à la suite de la mort de Nahel, 17 ans, après avoir été tué par un policier mardi 27 juin. Une balle dans le thorax et voilà que tout s'embrase chez nos voisins, les magasins et autres commerces brûlent.

Prigojine est-il vraiment en Biélorussie? Ces photos sèment le doute

Jeudi soir, un homme ayant des traits similaires au patron de Wagner s’est engouffré dans un hélico à Saint-Pétersbourg. Plusieurs indices semblent confirmer l’identité du «cuisinier de Poutine». Allez, on décortique tout ça.

C’est digne d’un James Bond, dans lequel Prigojine camperait le méchant charismatique. Et tous les ingrédients sont diaboliquement réunis: une ville russe faisant office de QG, un type patibulaire, une mallette mystérieuse, un inquiétant garde du corps et, last but not least, un hélico pour filer en douce. En douce, vraiment? Zhenya Averbakh, journaliste pour le média local Fontanka, assistera à cette scène surréaliste.