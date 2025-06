Marl Carney et Donald Trump lors du sommet du G7 au Canada. Keystone

Accalmie dans la guerre commerciale entre Trump et le Canada

Le Canada annonce la reprise des négociations commerciales avec les Etats-Unis après l'annulation d'une taxe visant les géants américains de la tech.

Le Canada a annulé une taxe visant les géants de la technologie dans l'espoir de parvenir à un accord commercial avec les Etats-Unis. Il a annoncé dans la foulée la reprise des négociations rompues deux jours plus tôt par le président américain Donald Trump.

Le ministre canadien des finances, François-Philippe Champagne, «a annoncé aujourd'hui [réd: dimanche] que le Canada annulerait la taxe sur les services numériques (TSN)», selon un communiqué du gouvernement. Celui-ci précise que la reprise des négociations doit déboucher sur un accord commercial avec Washington d'ici au 21 juillet.

Cette détente entre le Canada et les Etats-Unis survient deux jours après la rupture des discussions par le président américain, qui avait qualifié de «coup direct et évident» porté aux Etats-Unis la taxe d'Ottawa visant les géants du numérique.

Cette ponction de 3% sur les revenus tirés de la publicité en ligne, des plateformes de vente, des réseaux sociaux ou de la vente de données personnelles, devait entrer en vigueur lundi et toucher particulièrement les poids lourds américains de la technologie.

Taxation des multinationales

Elle ciblait notamment les mastodontes Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon ou Microsoft. Ceux-ci sont accusés de profiter du caractère immatériel de leur activité pour échapper à l'impôt.

«Retirer la taxe sur les services numériques fera avancer les discussions et appuiera nos efforts pour créer des emplois et bâtir de la prospérité», a estimé sur réseau social X le ministre canadien des finances François-Philippe Champagne. Donald Trump et la Maison-Blanche n'ont pas réagi dans l'immédiat.

François-Philippe Champagne Image: AP The Canadian Press

La TSN avait été adoptée l'an dernier à titre temporaire, dans l'attente de l'aboutissement de négociations internationales sur la taxation des multinationales. Cette taxe ciblait les acteurs du numérique qui génèrent un chiffre d'affaires mondial annuel supérieur à 1,1 milliard de dollars canadiens et des revenus annuels au Canada supérieurs à 20 millions de dollars canadiens.

Trump vise des secteurs-clé au Canada

Vendredi, Donald Trump avait qualifié la TSN de «scandaleuse» sur son réseau social Truth Social et indiqué que les Etats-Unis communiqueraient au Canada, dans les sept jours, le niveau des droits de douane qui lui serait imposé. Le premier ministre canadien Mark Carney avait promis en retour de «continuer à mener ces négociations complexes, dans l'intérêt supérieur des Canadiens».

Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier, le gouvernement américain a annoncé, puis suspendu, dans l'attente de négociations, plusieurs taxes sur les importations canadiennes aux Etats-Unis, tandis que le Canada a riposté en imposant des droits de douane.

Le président américain a visé en particulier les secteurs canadiens de l'automobile, de l'acier et de l'aluminium, alors que les Etats-Unis et le Canada sont, avec le Mexique, membres d'un accord de libre-échange (ACEUM ou USMCA en anglais).

Les relations entre Ottawa et Washington se sont détériorées sous le second mandat présidentiel de Donald Trump, qui a demandé à plusieurs reprises que le Canada devienne le 51e Etat américain. (jzs/ats)