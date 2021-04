La reconstruction de Notre-Dame bientôt possible, mais ça va être long

Le point sur trois nuits d'émeutes en banlieue lyonnaise

Des jeunes blessés dans des actions policières, une grosse pression mise sur le trafic de drogue. Les clés pour comprendre les événements.

La métropole lyonnaise subit des débordements urbains à répétition marqués par des échauffourées entre jeunes et forces de l'ordre et de nombreux incendies de véhicules. Ces événements sont visiblement liés a des jeunes blessés dans le cadre d'opération de police et de la pression des autorités sur les trafiquants de drogue.

Cela ravive les sombres souvenirs de 2005 et 2015, lorsque les banlieues lyonnaises s'étaient embrasées à tour de rôle. La police a reçu des renforts de Paris pour …