Un avocat écroué dans l’enquête contre la DZ Mafia
Un avocat figure parmi les 26 personnes mises en examen après la vaste opération anti-DZ Mafia: il est soupçonné d'avoir été corrompu, permettant à un cadre détenu de l'organisation criminelle de communiquer avec l'extérieur et a été écroué, a annoncé le procureur de Marseille.
Ce détenu, habituellement incarcéré dans une des prisons de haute sécurité voulue par le gouvernement pour entraver les narcotrafiquants qui pilotaient leurs activités depuis leurs prisons, a pu communiquer à l'extérieur via la ligne ouverte par un avocat, des courriers d'avocat soumis au secret professionnel ou via l'ordinateur de ce dernier, a détaillé Nicolas Bessone.
Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un avocat lyonnais qui devait défendre fin mars un des chefs présumés de la DZ Mafia dans un dossier de double homicide commis en 2019. (tib/ats)