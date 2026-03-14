Le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, quitte le Palais de l’Élysée à Paris après un sommet sur la lutte contre le narcotrafic en France, le 18 novembre 2025. Keystone

Un avocat écroué dans l’enquête contre la DZ Mafia

Un cadre détenu de la DZ Mafia aurait pu communiquer avec l’extérieur grâce à l’aide présumée d’un avocat, mis en examen et placé en détention dans le cadre d’une vaste opération menée contre l’organisation criminelle.

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Un avocat figure parmi les 26 personnes mises en examen après la vaste opération anti-DZ Mafia: il est soupçonné d'avoir été corrompu, permettant à un cadre détenu de l'organisation criminelle de communiquer avec l'extérieur et a été écroué, a annoncé le procureur de Marseille.

Ce détenu, habituellement incarcéré dans une des prisons de haute sécurité voulue par le gouvernement pour entraver les narcotrafiquants qui pilotaient leurs activités depuis leurs prisons, a pu communiquer à l'extérieur via la ligne ouverte par un avocat, des courriers d'avocat soumis au secret professionnel ou via l'ordinateur de ce dernier, a détaillé Nicolas Bessone.

Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un avocat lyonnais qui devait défendre fin mars un des chefs présumés de la DZ Mafia dans un dossier de double homicide commis en 2019. (tib/ats)