La doyenne de l'humanité est une nonne et elle adore les cocktails porto-chocolat

Sinon, Soeur André raffole particulièrement des omelettes norvégiennes , rapporte France 24. Un dessert qu'elle s'est fait servir à l'occasion de son 117e anniversaire - avec du foie gras et du chapon aux cèpes en guise de plat de résistance. Bah... Si c'est le régime recommandé pour atteindre ce grand âge, nous, on veut bien s'y mettre. (mbr)

Son secret? Siroter de temps en temps un cocktail porto-chocolat. Petit secret piqué à Jeanne Calment, décédée à 122 ans - et qui conserve, pour l'heure, le titre de la personne la plus âgée ayant jamais vécu et dont la date de naissance est attestée.

Soeur André n'a pas tort: deux guerres mondiales et une infection au Covid n'ont pas réussi à avoir raison de cette centenaire au cuir solide. Le coronavirus, elle n'en a fait qu'une bouchée. «On me dit que je l’ai eu. J’ai été très fatiguée, c’est vrai, mais je ne m’en suis pas rendu compte», a-t-elle raconté.

La femme en bonne passe pour devenir la nouvelle doyenne de l'humanité est française, et c'est une religieuse. On vous livre les secrets de Soeur André pour se maintenir en bonne forme à... 118 ans.

