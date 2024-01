Inondations en France: 2000 foyers privés d'eau et d'électricité

«Cent-vingt pompiers ont été envoyés en renfort et des moyens très importants vont être déployés, par l'intermédiaire de réquisitions dans le secteur privé et d'une aide en provenance d'autres Etats européens, notamment des moyens de pompage en cours d'acheminement en provenance de la République Tchèque, de la Slovaquie et des Pays-Bas.»

Déclaration des autorités