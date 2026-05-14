Trois collégiens mis en examen pour l'enlèvement et les violences à Mulhouse

Trois adolescents de 14 à 16 ans ont été placés en détention provisoire ou en centre éducatif fermé après avoir enlevé et agressé un collégien de 15 ans à Mulhouse.

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Police française. Keystone

Trois collégiens âgés de 14 à 16 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire ou en centre éducatif fermé, a indiqué jeudi le parquet. Il leur est reproché d'avoir enlevé et roué de coups un adolescent de 15 ans à Mulhouse.

Une enquête a été ouverte pour extorsion avec arme (infraction de nature criminelle) et violences aggravées, a précisé dans un communiqué le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz.

Lundi, pendant la pause méridienne, le collégien victime a affirmé avoir été forcé de monter sur un scooter et conduit dans un sous-sol, où il a été passé à tabac par quatre jeunes. Les agresseurs lui ont arraché son téléphone en le menaçant avec un taser. Il a ajouté que le scooter lui avait roulé sur le pied.

Les violences ont été filmées par l'un des participants, selon le témoignage de la victime. La vidéosurveillance d'un bailleur social a permis «de confirmer la violence de la scène et la présence de quatre personnes», selon le procureur.

«Mauvais regard» et insultes

Trois des quatre suspects ont été interpellés, le quatrième étant toujours recherché, a indiqué le procureur. En garde à vue, l'un des trois a nié l'ensemble des faits, les deux autres ont justifié leurs actes par un «mauvais regard» de la victime envers la petite amie de l'un d'entre eux et des insultes visant sa mère. Ce qu'a nié la victime. Les mis en cause ont refusé de donner les codes de déverrouillage de leurs téléphones.

Les deux suspects âgés de 16 ans ont été placés en détention provisoire. Le plus jeune, âgé de 14 ans, a été placé en centre éducatif fermé en dehors du Haut-Rhin. (dal/ats/afp)