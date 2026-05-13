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France: un baby-sitter accusé d'agressions sexuelles sur 18 enfants

Un baby-sitter actif à Lille a été accusé d'avoir abusé sexuellement de 18 enfants âgés de 2 mois à 5 ans. Il avait déjà été condamné pour des actes similaires.

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Un baby-sitter trentenaire a été mis en examen pour des viols ou agressions sexuelles qu'il est soupçonné d'avoir commis sur une vingtaine d'enfants qu'il gardait, a indiqué mercredi le parquet de Lille.

Cet homme de 37 ans est suspecté d'avoir violé ou agressé sexuellement, entre mars 2023 et décembre 2025, 18 enfants âgés de 2 mois à 5 ans dans la métropole lilloise, précise le procureur de la République de Lille, Samuel Finielz, dans un communiqué.

Egalement mis en examen en début de semaine pour détention d'images d'atteintes sexuelles sur un animal domestique, découvertes à l'occasion de la perquisition de son domicile en janvier, il a été placé en détention provisoire.

Il est accusé de viols et d'agressions sexuelles sur trois enfants, ainsi que d'agressions sexuelles sur quinze autres, dont deux sont «de surcroit concernés par des faits de corruption de mineurs», détaille M. Finielz.

L'homme est aussi accusé de viol et agression sexuelle sur un mineur, avec qui il avait été «en contact» à l'été 2014 dans un centre aéré de Poitiers, a-t-il précisé.

Silence

Le suspect a «pour l'essentiel exercé son droit au silence, tout en niant la commission des faits» selon la même source.

Fin décembre, la mère d'un enfant de deux ans et dix mois avait porté plainte pour des viols sur son fils qui avait été gardé par cet homme, ce qui avait déclenché l'ouverture d'une enquête.

Entre mars 2023 et décembre 2025, au moins 44 familles de la métropole lilloise avaient eu recours aux services du suspect via une plateforme de mise en relation dédiée à la garde d'enfants, selon le parquet. Sur les 58 enfants concernés, 18 sont «susceptibles d'avoir été victimes» du baby-sitter.

Déjà condamné en 2020

Il avait pourtant déjà été condamné à Nice en 2020 à cinq ans d'emprisonnement pour une agression sexuelle imposée à un mineur, avec un suivi socio-judiciaire de cinq ans qui incluait notamment «l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs». Il était depuis inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais).

Des investigations se poursuivent et visent notamment à identifier des victimes potentielles liées aux services proposés par cet homme «sur un autre site sur lequel l'intéressé aurait pu être plus anciennement référencé», précise le parquet.

Le baby-sitter encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a ajouté cette même source. (ats)