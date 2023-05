Dans l'affaire Pierre Palmade, ni l'état du véhicule ni sa vitesse ne sont en cause dans le tragique accident de la route provoqué par l'humoriste français. Image: BESTIMAGE

Affaire Pierre Palmade: de nouveaux éléments de l'enquête sont tombés

Ni l'état du véhicule ni sa vitesse ne sont en cause dans le tragique accident de la route provoqué par l'humoriste français Pierre Palmade, le 10 février, selon de nouveaux éléments de l'enquête.

Plusieurs mois après l'accident causé par l'humoriste Pierre Palmade qui avait fait trois blessés graves, de nouveaux éléments de l'enquête permettent de mieux comprendre les circonstances.

Pour rappel, la voiture du comédien était entrée en collision avec un véhicule transportant un homme de 38 ans, une femme enceinte de 27 ans, qui a perdu son bébé, et un petit garçon de 6 ans. A la suite du drame, le comédien de 54 ans avait été mis en examen pour «homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de stupéfiants».

L'expertise menée sur la carlingue arrive à la conclusion que:

(...) la vitesse n'était pas en cause dans l'accident qu'il a provoqué BFMTV, citant une source proche du dossier

De plus, selon les experts, aucun problème mécanique n'a été relevé.

«Ce n'est donc ni l'état du véhicule, ni sa vitesse qui peuvent expliquer que l'humoriste a dévié de sa trajectoire peu avant le choc» BFMTV

Un SMS sous la loupe

Il semblerait que le texto reçu par l'humoriste et conducteur n'est pas la cause qui l'a amené à dévier de sa trajectoire. En effet, le passager avant de l'automobile avait révélé que Palmade avait reçu un SMS au volant, que ce dernier lui avait demandé de lire. Cependant, l'enquête a démontré qu'un certain laps de temps s'était écoulé entre cet événement et le terrible choc.

Enfin, la question du statut du foetus fait toujours l'objet d'analyses poussées de la part d'experts. Pour rappel, la qualification pénale peut changer si le foetus est considéré comme «vivant et viable». Les experts ont ainsi la délicate tâche de déterminer si le bébé «a pu respirer naturellement après la césarienne ou s'il n'a pu le faire que grâce à l'aide du respirateur artificiel dont il a été équipé immédiatement», indique encore BFMTV.

Or, selon le premier examen médico-légal:

«Les analyses montraient qu'il avait vécu une grosse demi-heure (...) Mais l'autopsie réalisée par la suite a conclu le contraire» BFMTV

