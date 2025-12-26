Trois femmes blessées à l'arme blanche dans le métro parisien

Trois femmes ont été blessées vendredi avec une arme blanche dans le métro parisien par un individu qui a pris la fuite, a annoncé à l'AFP l'opérateur public des transports parisiens (RATP).

Les agressions ont eu lieu aux stations desservies par la ligne 3 Arts et Métiers, République et Opéra, en plein centre de Paris, «entre 16H15 et 16H45», a précisé la RATP.

«L'agresseur a pris la fuite» et une enquête de police a été ouverte pour interpeller l'individu, selon la même source. Un journaliste de l'AFP a vu sur un quai de la ligne 3 à la station République une femme prise en charge par une équipe de sécurité. Elle était blessée à la jambe et visiblement choquée.

«Les victimes ont été rapidement prises en charge par les pompiers. La police s'est rendue sur place. Des équipes de sécurité ont été déployées en renfort pour sécuriser la ligne», ajoute la RATP.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez avait appelé la semaine passée les préfets et responsables de la sécurité à «une vigilance maximale» à l'approche des festivités du Nouvel an, selon un télégramme dont l'AFP a eu connaissance.

En raison «du niveau très élevé de la menace terroriste» et «des risques de troubles à l'ordre public», le ministre a demandé aux responsables locaux de «renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire» en mettant en place «une présence visible et dissuasive». Il avait notamment souhaité qu'«une attention spécifique» soit portée «aux transports en commun».

Le parquet de Paris a annoncé en début de soirée que l'auteur présumé des agressions au couteau dans le métro parisien a été interpellé. Vers 16H00, un homme a «agressé au couteau trois femmes sur la ligne 3 du métro, successivement aux stations République, Arts et Métiers et Opéra», a expliqué le parquet. Il a pu être identifié «grâce aux images de vidéosurveillance»:

«La mise en œuvre de la géolocalisation de son téléphone portable a permis son interpellation en fin d'après-midi dans le Val d'Oise.»

Le parquet n'était pas en mesure de préciser dans l'immédiat l'état des blessures des victimes.