Grèves en France: de nouvelles perturbations prévues ce mardi

Pour «limiter les perturbations du trafic», le DGAC indique qu'elle appliquera de nouveau les dispositions du service minimum dans les services de navigation des aéroports et dans les cinq Centres en route de la navigation aérienne du pays (CRNA, qui contrôle les aéronefs dits «en route», c'est-à-dire dans un espace au-dessus de 6000 m). (ats/jch)

«En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont à prévoir»

A Paris, la RATP prévoit de son côté «un trafic très perturbé» pour les RER et métros, «légèrement perturbé sur le réseau Bus et normal sur le réseau Tramway».

A l'international, la situation variera: trois Eurostar sur quatre rouleront, un Lyria sur deux, et les Thalys seront «légèrement perturbés». Quant aux autres liaisons internationales, un train sur trois en moyenne sera au départ. Globalement, la SNCF recommande aux voyageurs de vérifier la circulation de leur train à partir de lundi 17h.

Le trafic sera en particulier «fortement perturbé» pour les trains, TGV comme TER, ainsi que dans les métros et RER, bien que les prévisions montrent une situation un peu moins tendue que lors de la précédente journée d'action, le 31 janvier.

Grèves en France: les TGV et l'aérien à nouveau «fortement perturbés» ce mardi

Grèves en France: les TGV et l'aérien à nouveau «fortement perturbés» ce mardi

A la SNCF, la CGT Cheminots et SUD Rail maintiennent leur appel à débrayer aussi le lendemain, le 8. En revanche, la décision n'est pas prise pour le samedi 11, jour de départ des vacances d'hiver pour de nombreuses familles.

Justin Welby, l'homme qui tente de rabibocher Charles III et Harry

Plus de «International»

Mort de Tyre Nichols: un sixième policier blanc mis en cause

26 personnes qui sont juste plus intelligentes que nous

Les plus lus

L'erreur que l'Ukraine ne doit pas commettre

L'Ukraine a obtenu les chars de combat occidentaux dont elle avait tant besoin. Mais ceux-ci n'ont pas encore été livrés. Zelensky doit tout faire pour qu'aucun scandale de corruption ne vienne entacher le processus.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est soumis à une forte pression politique intérieure. En Occident, il est considéré comme un homme d'action et un héros, mais en Ukraine, beaucoup le voient avec plus de scepticisme, notamment parce que la corruption au plus haut niveau de l'Etat est toujours d'actualité. En matière de corruption, l'Ukraine se classe à l'avant-dernière place en Europe, devant la Russie. Mais depuis la chute du kleptocrate pro-Moscou Ianoukovitch en 2014, la corruption a diminué, comme le montrent les statistiques de Transparency International.