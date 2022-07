Après la diffusion de Un Président, l'Europe et la guerre, Emmanuel Macron (gauche) est susceptible de marquer des points auprès de ses détracteurs face à ses homologues étrangers Vladimir Poutine (milieu) et Volodymyr Zelensky (droite). Image: keystone/shutterstock

«C'est la guerre totale»: au cœur des échanges entre Macron, Zelensky et Poutine

Un Président, l'Europe et la guerre, le documentaire exceptionnel et tant attendu de Guy Lagache sur l’exercice du pouvoir en temps de guerre, a été diffusé par France 2. Vous l'avez manqué? Pas nous.

Les étincelles qui font et provoquent des guerres. Le documentaire Un Président, l'Europe et la guerre nous montre Emmanuel Macron, qui marche sur des oeufs en se rendant au Kremlin, pour échanger avec Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine. Alors que Guy Lagache, le présentateur, voulait rendre accessible l'Union européenne aux téléspectateurs de France 2, c'est un tout autre chemin qu'il va emprunter: le spectre mortifère de la guerre.

Lagache a commencé à filmer le 4 janvier, mais c'est surtout ce 7 février qui va lancer les hostilités du documentaire: l'entrevue entre Macron et Poutine, de plus de 5 heures, assis à plusieurs mètres d'un de l'autre à la même table, qui s’entretiendront à huis clos.

Et le lendemain, la caméra de Lagache va atterrir dans une autre rencontre au sommet: entre Volodymyr Zelensky et le président français. Les deux cellules diplomatiques sont à pied d'œuvre pour la signature de plusieurs contrats industriels, surtout celui d'Alstom, valant plus d'un milliard. Mais le contrat a planté. «Les Ukrainiens disent que c'est Alstom, Alstom dit que c'est les Ukrainiens», entend-on des proches du président. «Un contrat d'une grosse valeur politique, le renouvellement de tout le réseau ferroviaire ukrainien», renchérit Emmanuel Bonne, le chef du pôle diplomatique.

L'urgence est au menu et la cellule diplomatique adresse une note d'urgence. Le contrat est signé dans la foulée. Tout est bien qui finit bien. Mais l'autre sujet brûlant arrive: l'ennemi russe qui se presse à la frontière.

Conversation musclée entre Poutine et Macron, 4 jours avant la guerre

Il est question de la mise en place des accords de Minsk. Poutine dit que Zelensky ne fait rien pour arranger la situation. Le problème est la place des séparatistes et la lecture biaisée de Poutine concernant les accords de Minsk. C'est là que Macron assène ce fameux: «Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit». Mais le tsar n'en démord pas, le problème persistant du gouvernement qui «n'a pas été démocratiquement élu», irrite le chef du Kremlin.

«Moi ce qui m'importe, c'est qu'on maîtrise la situation et ne cède pas aux provocation» Macron en s'adressant à Poutine

Poutine loue cette relation qu'il entretient avec Macron, basée sur la confiance. La poigne du président de la République est d'ailleurs assez impressionnante. Les différentes discussions entre les chefs d'Etat sont nombreuses: de Mario Draghi à Olaf Scholz en passant par Boris Johnson, c'est un véritable ballet politique.

L'immersion s'intensifie six heures avant la guerre. L'appel téléphonique de Zelensky, qui avoue une première crainte de l'invasion russe. On entend Macron confirmer les premiers envois de matériel militaire français. Mais le président ukrainien se montre rassurant, alors que l'agression se prépare.

Et les premiers combats aux frontières débutent, les premiers faciès sont amers, dépités; les mines sont défaites quand Poutine met à exécution ses menaces. «Ils ont mis les écoutilles au Kremlin, quel courage. Ils ont le culot de faire la guerre, mais pas le courage de parler», déplore Bonne, l'une des pierres angulaires du documentaire.

Un affront à la démocratie, un rappel des fantômes du passé de la Seconde Guerre mondiale, comme l'écrit Alice Rufo, cheffe adjointe du pôle diplomatique, pour l'allocution télévisée du président français. La caméra de Guy Lagache bascule vers un nouvel entretien avec son homologue ukrainien, qui lui explique que les Russes ont envoyé des forces spéciales partout en Ukraine, depuis la Biélorussie.

«C'est la guerre totale» Macron à Zelensky

La riposte nucléaire française

Les nombreuses menaces du président russe architecturent les positions de garde rapprochée de Macron. Emmanuel Bonne répond à Guy Lagache, à la question de la menace nucléaire brandie par Poutine: «Nous sommes aussi une puissance nucléaire, capable de riposter. C'est le grand jeu, maintenant.»

La peur d'une catastrophe nucléaire, d'un nouveau Tchernobyl en somme. C'est surtout les réponses de Zelensky qui vont souvent couvrir ce documentaire ultra-immersif. «Les Russes sont tellement cyniques qu'ils pillent nos magasins.» Des paroles de détresse qui se greffent à cette demande incessante du président ukrainien, de laisser son pays intégrer l'UE.

Il y aura plusieurs réunions au sommet pour clarifier l'adhésion de l'Ukraine - en huis clos et malheureusement non filmée. La caméra se tourne une nouvelle fois vers Emmanuel Bonne qui pose un constat sur la réticence des 27:

«L'Ukraine ne répond pas aux standards édictés par l'Union Européenne»

Pourquoi garder la discussion ouverte avec Poutine?

Macron parle d'étapes franchies, sur le plan moral et politique. Lagache demande à Macron pourquoi il persiste à garder la discussion ouverte avec Poutine.

«Nous sommes là pour aider l'Ukraine à gagner, nous ne cherchons pas à anéantir la Russie. Pour nous être utile, il faut instaurer et bâtir la paix. Il faut que ce conflit ne s'étende pas et que les pays européens restent unis. Maintenir l'unité de l'Europe, avec des mécanismes inédits. On l'a vu avec la crise Covid.»

Et d'enchaîner: «Je suis inquiet, dit-il avec le regard vide, mais nous saurons le faire. L'Europe ne peut pas s'effriter. On n'a pas le droit. Elle (réd: l'Union européenne) en ressortira plus forte», avant que le film ne clôt sur ces notes teintées d'espérance.

Guy Lagache n'a pas eu «open bar»

Il aura fallu six mois, à être sept jours sur sept au sein de la cellule diplomatique. Guy Lagache s'est exprimé dans Le Figaro, expliquant qu'il n'a pas eu «open-bar». Il a également proposé un visionnage pour ne pas révéler «des informations secret-défense et classifiées».

«Sans ce visionnage d’ordre technique, on ne pouvait pas faire ce film. Ils l’ont vu. Et ont demandé que soit ôté un élément que je ne dévoilerai pas. Mais j’ai gardé le final cut éditorial» Guy Lagache dans le Figaro

L'Elysée, réputé quasi impénétrable, l'a été le temps d'un documentaire.