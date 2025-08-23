en partie ensoleillé17°
Etats-Unis: La Garde nationale bientôt mobilisée dans 19 Etats

Envrion 1700 soldats de la Garde nationale devraient être déployés dans 19 Etats américains dans les semaines à venir. Objectif: intensifier la lutte contre l'immigration et la criminalité, selon des responsables du Pentagone.
23.08.2025, 10:3423.08.2025, 10:34
epa12301244 National Guard troops are stationed in Washington, DC, USA, 14 August 2025. US President Donald Trump, for the first time in history, has activated approximately 800 members of the Distric ...
Des troupes sont déjà à pied d'oeuvre à Washington.Keystone

La chaine de télévision américaine Fox News a révélé vendredi le déploiement imminent de troupes sur le territoire. Cela concerne notamment l'Alabama, le Texas, la Floride, l'Iowa et le Wyoming. La Garde nationale y resterait jusqu'à la mi-novembre.

Donald Trump avait déjà laissé entendre que des effectifs allaient être mobilisés ailleurs qu'à Washington, dans des localités aux mains des démocrates, afin de «rendre nos villes très, très sûres».

Vendredi, il a donc annoncé que les grandes villes démocrates de Chicago et New York seront les «prochaines» à être reprises en main par des forces de l'ordre, officiellement pour lutter contre la criminalité.

Dissuasion

«Chicago, c'est la pagaille (...) donc ce sera probablement la prochaine», a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale, ajoutant que des forces de l'ordre fédérales «aideront (ensuite) aussi New York», la plus grande ville des Etats-Unis.

Un accident de car aux Etats-Unis fait cinq victimes

Les soldats servent de pilier à une opération de grande envergure entre différentes agences gouvernementales, tout en agissant comme un moyen de dissuasion visible, a déclaré un responsable à la chaîne Fox News. Les militaires apporteront également leur soutien au service d'immigration ICE. (ats/vz)

Berne veut un sommet Trump-Poutine-Zelensky à Genève pour deux raisons
Poutine, Zelensky et Trump bientôt à Genève? A Berne, c'est l'effervescence pour tenter d'organiser une réunion. De quoi retarder éventuellement les sanctions contre la Russie.
«Je plaide pour Genève»: cette phrase du président français, Emmanuel Macron, a suscité une grande joie à Berne, et déclenché une certaine effervescence. La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, soutient elle aussi l'idée d'un sommet sur l'Ukraine au bout du Léman. On ignore à ce stade qui y participerait: un tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? Faudrait-il aussi inviter Donald Trump?
L’article