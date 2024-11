Le Figaro, Le Monde et Le Parisien poursuivent X en justice

Avant cette action sur le fond, ces journaux, ainsi que l'AFP, avaient assigné X et sa filiale française en référé (une procédure d'urgence), en lui reprochant de ne pas vouloir négocier.

Cette action conjointe contre le réseau social propriété du milliardaire américain Elon Musk est menée devant le tribunal judiciaire de Paris par «les éditeurs de presse Le Figaro, Les Échos, Le Parisien, Le Monde, Télérama, Courrier International, Le Huffington Post, Malesherbes Publications et Le Nouvel Obs».

Plusieurs journaux français, dont Le Figaro et Le Monde, Le Parisien ou Les Echos, poursuivent en justice le réseau social X (ex-Twitter). Ils l'accusent d'utiliser leurs contenus sans les payer et d'enfreindre ainsi le principe des «droits voisins».

