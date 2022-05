Des immeubles menaçant de s'effondrer ont été évacués en urgence à Bordeaux

Plusieurs immeubles d'une place très fréquentée du centre-ville de Bordeaux ont été évacués d'urgence après la constatation de fissures et de «fragilités».

Bordeaux avait déjà été touchée l'an dernier par le phénomène. Craignant «un risque d'effondrement», la ville de Bordeaux a réagi. Ni une, ni deux, elle a ordonné l'évacuation de plusieurs bâtiments.

Une situation jugée «inquiétante»

Un expert mandaté mardi par la ville «a considéré que la situation était inquiétante», a résumé à l'AFP Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire.

Lors de sa visite sur les lieux, place Gambetta, l'expert a en effet constaté des «fissures» sur un mur partagé entre deux immeubles et des «fragilités dans la cave». D'après son rapport, «il a été constaté un défaut d'entretien sur ces immeubles», au coeur d'une zone commerçante très passante.

Avis de péril imminent

Prévenue par un signalement, la municipalité a réagi au quart de tour et pris un «arrêté de péril imminent». Ce qui implique l'évacuation des habitants et le lancement de travaux de sécurisation en urgence d'ici trois semaines. «Si les propriétaires ne les font pas, c'est la mairie qui se substitue à eux et qui se retourne ensuite contre eux», a précisé Stéphane Pfeiffer.

Par crainte d'un effet domino, des «arrêtés d'interdiction d'habitation» ont été pris sur au moins quatre autres immeubles voisins.

Mercredi soir, les sept habitants concernés et les huit entreprises dont six magasins situés en rez-de-chaussée ou en étage, ont été sommés de quitter les lieux.

Depuis l'année dernière, la ville a déjà eu à gérer deux effondrements d'immeubles et des évacuations préventives de bâtiments fragilisés dans le vieux Bordeaux en pierre. En juin 2021, l'effondrement de deux immeubles anciens du centre-ville avait fait trois blessés. (mbr/ats)