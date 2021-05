International

La France déconfine: ce que les Suisses peuvent faire ou non



Nos voisins français vont reprendre un semblant de vie normale dès ce mercredi, avec la réouverture des commerces non essentiels, des restaurants ainsi que des lieux culturels. Qu'est-ce qui change exactement? On vous explique.

La France entre ce mercredi dans sa deuxième phase de déconfinement, avec un allègement des mesures, telles que la réouverture des terrasses de restaurants ainsi que des commerces non essentiels.

En tant que Suisse, vous pouvez vous rendre en France, par exemple pour aller passer un week-end à Paris, en vous munissant d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Les autotests ne sont donc pas suffisants. Il faudra également une «déclaration sur l'honneur», à télécharger sur le site du gouvernement français, ici.

Pour les personnes âgées de 11 ans et plus, vous pourriez également vous faire dépister de manière aléatoire, lors de votre arrivée sur le territoire, français, que ce soit par train, en voiture ou en avion.

Si vous vivez à moins de 30 kilomètres de la frontière française

Si vous souhaitez aller faire vos courses, par exemple, ou si votre déplacement dans l'Hexagone est d'une durée de moins de 24 heures, vous n'avez pas besoin de vous munir d'un test PCR négatif.

Ce qu'on va pouvoir faire en France dès le 19 mai

Aller faire ses courses dans tous les commerces non essentiels (dont les centres commerciaux).

Aller boire des coups sur des terrasses des bars, cafés et restaurants.

Aller flâner ou profiter des lieux culturels, tels que les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle.

Les restaurants des hôtels rouvrent pour les clients qui y séjournent.

Le public peut également retourner dans les stades.

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont autorisés (contre 6 auparavant).

Et pour finir, le couvre-feu est décalé à 21h00 au lieu de 19h00 actuellement. Au-delà, une attestation reste nécessaire pour justifier son déplacement, au risque d'une amende.

La prochaine étape?

La prochaine et troisième étape de déconfinement pour les Français est prévue pour le 9 juin 2021: Au programme, un couvre-feu à 23h et la réouverture des cafés et restaurants en intérieur, ainsi que et des salles de sport. (jch)