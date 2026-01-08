ciel couvert
La Russie libère le chercheur Laurent Vinatier

Le Romand Laurent Vinatier libéré par le Kremlin après un deal

Détenu en Russie depuis juin 2024, le chercheur Laurent Vinatier a été libéré jeudi dans le cadre d’un échange de prisonniers avec la France.
08.01.2026, 15:1408.01.2026, 15:59

Le chercheur lausannois Laurent Vinatier a été remis en liberté par la Russie ce jeudi 8 janvier, a annoncé l’agence de presse russe Tass. Selon les autorités russes, cette libération s’inscrit dans le cadre d’un échange de prisonniers avec la France.

D’après le FSB, relayé par l'AFP, Moscou a obtenu en contrepartie la remise du basketteur russe Daniil Kasatkin détenu en France. Il avait été arrêté, en juin 2025, à la demande de la justice américaine qui le soupçonne d'avoir fait partie d'un réseau de hackers et avait demandé à Paris son extradition.

Laurent Vinatier, chercheur sp
Laurent Vinatier était détenu en Russie.Keystone

Laurent Vinatier était incarcéré en Russie depuis juin 2024. Spécialiste de l’espace post-soviétique, ce Français installé à Lausanne travaillait pour le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG suisse active dans la médiation de conflits. En octobre 2024, il avait été condamné à trois ans de prison pour ne pas s’être enregistré comme «agent de l’étranger».

Sa détention avait suscité de vives réactions en France, où les autorités dénonçaient un emprisonnement arbitraire. Paris avait à plusieurs reprises exigé sa libération, dans un contexte de relations particulièrement tendues entre la France et la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Moscou a fait une «proposition» au sujet du Franco-Suisse incarcéré

La libération du chercheur intervient alors que Moscou évoquait, le 25 décembre dernier, une «proposition» transmise à Paris concernant son sort. Le Kremlin avait reconnu l’existence de contacts avec la France, sans en préciser la nature. Le président russe Vladimir Poutine avait pour sa part assuré vouloir se renseigner sur le dossier. (jah)​

