Un avion de chasse Rafale était photographié lors d'une journée de test et d'évaluation à la base aérienne de l'armée suisse, à Payerne, en Suisse, le mardi 21 mai 2019. Image: KEYSTONE

La France a vendu 80 avions de combat aux Emirats, un record

Vendredi, la France a soumis 80 Rafale aux Emirats arabes unis. Un contrat «historique», pour Florence Parly, ministre des Armées.

C'est la commande la plus importante jamais signée par l'aéronautique de combat française. L'achat de 80 avions de combat Rafale par les Emirats arabes unis est un «contrat historique», a déclaré Florence Parly, la ministre des Armées.

Pour cette dernière, cet achat «cimente un partenariat stratégique plus solide que jamais et contribue directement à la stabilité régionale», a-t-elle salué vendredi.

Selon Le Figaro, les premiers Rafale seront livrés dès 2027 jusqu'en 2031. Les Emirats achètent des avions de combat Rafale au nouveau standard F4, le plus moderne et le plus avancé, qui est en cours de développement au sein des forces françaises, sur plusieurs années à partir de 2023. (mndl)