Les images violentes d'un élevage porcin français choquent

L214, le grand défenseur des animaux en France

Cette association défend les animaux utilisés comme ressources alimentaires (viande, lait, œufs, poissons). Depuis 2008, elle a diffusé plus de 100 enquêtes révélant les conditions d’élevage, de transport et d’abattage des animaux. Leur but à travers ces vidéos explicites: changer le regard que notre société porte sur les animaux et faire reculer les pratiques les plus cruelles.