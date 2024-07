Patrick Sébastien n'est pas à l'origine de la fausse chanson. dr

«Je n'ai pas écrit "Ma bite sur ton Front populaire», assure Patrick Sébastien

Non, Patrick Sébastien n'a pas écrit la fausse chanson qui circule sur les réseaux sociaux. Le saltimbanque s'en tiendrait à de vrais tubes tels que Ça fait mal au cul.

Il tenait à rendre les choses claires, à l'assurer, à le dire haut et fort: non, Patrick Sébastien n'est pas derrière les nombreuses déclinaisons du nouveau hit qui tourne sur les internets droitards français: «Ma bite sur ton Front populaire», qui se moque du Nouveau front populaire, désormais première formation politique du pays.

Dans une vidéo publiée sur son compte X officiel, le troubadour des cabarets français (On fait tourner les serviettes, Les sardines et d'autres tubes de salle des fêtes) a indiqué qu'il trouvait plutôt ça «dégueulasse» et qu'il s'agissait d'une chanson réalisée par Intelligence artificielle.

C'est vrai qu'on aurait pu se tromper, au vu du caractère grivois et irrévérencieux du titre de la chanson en question. Mais la nature politique de la chose fait la différence, selon Patou:

«Ce n'est pas moi qui ai fait cette chanson et ce n'est surtout pas mes valeurs» Patrick Sébastien

La blague a commencé quand un compte parodique de droite du réseau X a partagé une image reprenant la couverture de son dernier album, intitulé Putain, c'est génial! (celui-ci, c'est pour de vrai), accompagné d'un faux titre coloré, en réaction à la chanson anti-RN No pasaran, réalisée par un collectif de rappeurs entre les deux tours des législatives.

La chanson n'est, elle, arrivée que plus tard et a entre-temps été supprimée par son auteur. Mais elle a été publiée assez longtemps pour se voir copiée sous plusieurs formes, comme une version acoustique à la guitare qui compte tout de même 180 000 vues à l'heure où ces lignes sont écrites. Toutes sont réalisées avec l'aide de l'intelligence artificielle, tel que dénoncé par Patoche.

Le doute était quand même permis quand on sait qu'en avril 2023, Patchou sortait la chanson Ça fait mal au cul, dont les paroles éponymes «Ah là là, ça fait mal au cul!», toujours sur l'album Putain, c'est génial. Dans celle-ci, il dézingue plutôt l'inflation et les riches.

A la fin de la vidéo, Patruc en profite d'ailleurs pour nous rappeler qu'il remplit des salles et de venir le voir sur scène, lors de sa tournée. Histoire de chanter en cœur «Ça fait mal au cul» plutôt que «Ma bite sur ton front populaire».

(acu)