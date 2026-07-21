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Un scarabée japonais détecté à Strasbourg

Un scarabée japonais détecté à Strasbourg

Un an après la première apparition en France, un coléoptère invasif a été capturé à Strasbourg.
21.07.2026, 15:2321.07.2026, 15:23
Le scarabée japonais fait la taille d&#039;une pièce de cinq centimes.
Un scarabée japonais.Image: DPA

Un scarabée japonais a été capturé à Strasbourg, un an après la première détection en France de cette espèce invasive pouvant causer des ravages sur la vigne, le maïs et bien d'autres cultures, a annoncé la préfecture du Grand Est. Ce coléoptère ravageur est présent en Suisse depuis 2017.

«Le 26 juin, un premier spécimen d'insecte a été capturé dans un piège situé sur la commune de Strasbourg. Cette première capture a été suivie, quelques jours plus tard, de celle d'un second individu dans le même secteur.»
La préfecture du Grand Est.

«Les conditions dans lesquelles ces insectes ont été capturés laissent supposer qu'il s'agit d'individus qui se seraient déplacés via le transport humain», a précisé la préfecture. Un renforcement du piégeage a été immédiatement mis en place.

Le scarabée du Japon, de la taille d'un grain de café, représente une menace pour l'agriculture, l'horticulture et l'environnement. Il est susceptible de s'attaquer à plus de 300 plantes, notamment la vigne, le maïs, les arbres fruitiers ainsi que de nombreuses autres cultures. Les larves s'en prennent aux gazons, en particulier ceux des terrains de sport.

Le coléoptère a été découvert pour la première fois en Suisse en 2017, au Tessin. Depuis, il s’est fortement propagé au sud des Alpes. Des populations isolées se trouvent aussi au nord des Alpes, principalement le long des axes routiers principaux. (dal/ats/afp)

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