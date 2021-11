Une enquête pour viol à l'encontre de Nicolas Hulot est officiellement ouverte

Pour rappel, plusieurs femmes ont témoigné jeudi soir, accusant l’ex-animateur de viol ou d’agressions sexuelles. A la veille de la diffusion de ce numéro d’Envoyé spécial, l’ancien présentateur s’était vivement défendu contre ces accusations et avait annoncé quitter la vie publique.

Le Parquet ouvre donc une enquête préliminaire pour des chefs de viol et agressions sexuelles. Les investigations seront menées par la brigade de protection des mineurs (BPM) de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ). Elles s’attacheront à «déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l’action publique est acquise».

Le 25 novembre 2021, l'émission Envoyé spécial diffusait sur France 2 un reportage le mettant en cause pour des «faits susceptibles d'avoir été commis à Paris à l'égard d'une victime mineure», selon le communiqué cité par Le Parisien.

Suite à la diffusion d'un reportage l'incriminant, l'ex-ministre français Nicolas Hulot est visé par une enquête préliminaire pour viol et agressions sexuelles.

Accusé de viol, Hulot quitte la vie publique, une stratégie qui irrite

Visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol, qu'il nie, le militant écologiste et ex-ministre français veut ainsi protéger ses proches et sa Fondation avant même d'avoir été accusé. Une stratégie qui suscite la colère.

Nicolas Hulot devançait ainsi d'une journée la diffusion d'un reportage télévisé qui donne la parole à des femmes l'accusant d'agression sexuelle et même de viol. Des charges que le militant écologiste et ancien ministre français a démenties. Conséquence, dans la foulée, il a annoncé: