La présidente de l'Assemblée nationale est reconduite

La présidente sortante de l'Assemblée nationale a été réélue devant le candidat du Nouveau Front populaire André Chassaigne (207 voix) et celui du RN Sébastien Chenu (141 voix).

La Nasa a annoncé mercredi mettre un terme au développement de son rover Viper, qui devait explorer le pôle sud de la Lune en quête d'eau. L'agence spatiale américaine invoque des coûts devenus trop élevés.

La Nasa a déjà dépensé 450 millions de dollars pour ce rover, qui devait à l'origine en coûter un peu plus de 430 millions. Initialement prévu pour fin 2023, le lancement ne pourrait désormais pas avoir lieu avant 2025 au plus tôt, ce qui aurait porté son coût total à plus de 600 millions.