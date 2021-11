Un policier blessé à Cannes, «la piste terroriste est envisagée»

Image: EPA

Un homme a blessé à l'arme blanche un policier du commissariat de Cannes. Grièvement blessé par un autre agent, l'agresseur aurait agi «au nom du prophète».

Un policier a été attaqué lundi matin à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes par un homme indiquant agir «au nom du prophète», grièvement atteint par des tirs de riposte, selon des sources policières qui envisagent la piste terroriste.

«Victime d'un coup de couteau, le policier n'a heureusement pas été blessé physiquement, grâce à son gilet pare-balles», a précisé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. «La piste terroriste est envisagée», a précisé à l'AFP une source policière.

Coup de couteau au thorax

Vers 6h30 devant le commissariat de Cannes, l'homme a ouvert précipitamment la porte d'un véhicule de police stationné et donné un coup de couteau «au niveau du thorax» à un premier policier, avant de faire le tour du véhicule pour attaquer «le chef de bord», a précisé cette source.

Un autre policier l'a alors gravement blessé de deux tirs de riposte et son pronostic vital est engagé, a-t-elle précisé. Deux autres policiers ont été légèrement touchés par des éclats de tirs du collègue, selon ces sources policières.

«Je me rends sur place immédiatement ce matin et j'apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes», a également indiqué sur Twitter Gérald Darmanin. La police judiciaire de Nice a été saisie.