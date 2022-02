La France appelle ses ressortissants à quitter l'Ukraine au plus vite

«Dans le contexte des vives tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l'Ukraine, par la décision russe de reconnaître l'indépendance des provinces de Donetsk et de Lougansk et compte tenu de la mise en place de l'état d'urgence décidée ce jour par le Parlement ukrainien, les ressortissants français se trouvant en Ukraine doivent quitter sans délai ce pays. Il est, par ailleurs, déconseillé de se rendre en Ukraine jusqu'à nouvel ordre. Tout déplacement dans les zones frontalières du nord et de l'est du pays est formellement déconseillé.»

Le ministère des affaires étrangères