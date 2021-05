Il contracte le Covid trois fois en moins d'un an

Les cinémas sont fréquentés mais pas vraiment rentables

Plus de deux semaines après la réouverture des salles obscures, les cinémas suisses tirent un bilan mitigé. Explications.

Suite à la réouverture des cinémas, le public suisse semble être heureux de retourner dans les salles obscures. Mais l'affluence est quatre à six fois plus faible qu'habituellement. En cause? La jauge limitée à 50 personnes.

Si certains cinémas ont réouvert le 19 avril dernier, la plupart n'ont réouvert leurs salles que le 22 avril, le temps d'effectuer des travaux préparatoires. Claude Ruey, président de ProCinéma, la faîtière des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs de …