La France s’échauffe et ça fait les affaires de Marine Le Pen

Depuis plusieurs semaines, les actes de violence sont tout aussi fréquents que barbares en France, où les électeurs du Rassemblement national se font désormais entendre en nombre sur Twitter.

Policière poignardée à Nantes, jeune garçon attaqué à coups de marteau à Orléans, livreur passé à tabac à Cergy (Ile de France)... ce ne sont que les exemples les plus récents de faits divers qui inquiètent l’opinion publique et déclenchent une véritable remise en question du système judiciaire français depuis plusieurs jours. Mais tout le monde n’est pas perdants face à l’explosion des incivilités et de la violence urbaine dans l’Hexagone.

Ce mardi soir, le hashtag #JeVoteRN est en tête des tweets, avec plus de 15 000 mentions. Le parti de Marine Le Pen, qui n’a jamais été au pouvoir, apparaît pour certains comme la seule solution à l’échec des politiques de la Ve République sur le plan de l’insécurité.

🇫🇷 Bravo à tous les militants et sympathisants qui se mobilisent avec enthousiasme sur le hashtag #JeVoteRN : les 20 et 27 juin, pas une voix ne devra manquer pour commencer à bâtir l’alternance ! #Régionales2021 #Départementales2021



Redoublons d’efforts 💪🏻 MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 1, 2021

Petit florilège:

Une société qui ne protège pas ses concitoyens n'a aucun avenir...

#JeVoteRN 🇫🇷👍😉 — 🇫🇷 Patrick Kaliciak 🇫🇷 (@Populiste63) June 1, 2021

#JeVoteRN alors que je n'ai jamais voté RN, il est plus qu'urgent de faire quelque chose sinon ce pays coulera — Savouè Abada (@Jaager74) June 1, 2021

Les patriotes sont au rendez-vous ce soir. #JeVoteRN et VIVE LA FRANCE 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/XDpQD0ZBTn — Le Patriote Masqué 🇫🇷⚜️🇷🇪 (@maskpatriotfr) June 1, 2021

A eux, on ne la fait pas:

Puisque #JeVoteRN est en #TT j'ai mis un peu en avance mon bulletin dans la seule urne qui devrait exister pour pas mal de vos idées. 🤓 pic.twitter.com/t7HFaiCSBM — Jvles (@Starow_) June 1, 2021

#JeVoteRN

Rien contre vous, vraiment, mais non... Je sais même pas pourquoi vous être en TT 😂 — Le Grenier de Charba (@grenierdecharba) June 1, 2021

On voit vraimen les ficelles de la Com du RN..Un petit groupe de cyber-militants spam sur #jevotern pour le faire monter en tendance histoire de créer une illusion d'omniprésence dans la population... Merde.. Je viens d'utiliser le # pour que mon tweet soit lu. Je me suis otoniké pic.twitter.com/B8j7DEckkE — Alix Boyer (@zaarbon_bkri) June 1, 2021

(ade)