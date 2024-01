Essayer des vêtements dans un bureau de Poste? Le test est mené en France. (image d'illustration) Image: Shutterstock

La Poste française reproduit un échec de La Poste suisse

La Poste française a installé des cabines d'essayage pour les achats en ligne. Ce n'est pas du goût de tout le monde. En Suisse ça n'a pas marché.

Stefan Brändle, Paris / ch media

«On voit les pieds sous la porte!», s'exclame une femme âgée. Cette habitante du très chic 7e arrondissement de Paris le dit sans détour:

«Moi, essayer des vêtements dans un bureau de Poste? Jamais de la vie!»

C'est pourtant ce que propose la Poste française. Elle a installé des cabines d'essayage dans quatre filiales, afin que les acheteurs puissent essayer chaussures, pantalons ou pulls directement au point de livraison. Si la marchandise commandée ne convient pas, la Poste la renvoie sans difficulté – et gratuitement. «L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de porter le contenu du carton chez soi et de le rapporter le cas échéant», explique Fadela Semlali, responsable de la filiale.

C'est lundi matin dans la rue Cler, où la circulation est réduite. Il y a beaucoup d'activité dans le bureau de poste fraichement rénové. Un jeune homme vient chercher un gros paquet qu'il sort d'un casier mural à l'aide d'un code.

«Ils doivent s'habituer»

Harold commande presque tout sur Internet, «même ces baskets» qu'il porte actuellement et qu'il montre fièrement. Mais il ne les essaierait pas dans la cabine d'essayage flambant neuve. «J'habite juste en face de la poste, alors l'économie de trajet ne m'apporte pas grand-chose», affirme-t-il. Et d'ajouter:

«Et pour être honnête, je me sentirais un peu bizarre d'essayer une veste dans un bureau de poste. Ils doivent avoir des caméras partout!»

L'attachée de presse Caroline Gin conteste cette affirmation sur les systèmes de vidéo surveillance. Elle admet que de nombreux clients n'ont pas encore utilisé les cabines aux dimensions pourtant généreuses. Pendant notre passage qui a duré une heure, personne n'a en tout cas utilisé la cabine à disposition. «Il faut d'abord que ça se sache, dit la responsable communication. Mais les gens s'y habitueront. Quand ils se rendront compte que le renvoi par étiquette imprimée est très simple, ils y prendront goût.»

En tout cas, la Poste française ne veut pas laisser le commerce en ligne à la concurrence privée. Les cabines constituent une partie de son plan stratégique 2030. La Poste réagit ainsi entre autres à l'augmentation d'un quart du trafic de colis au cours des cinq dernières années. Les retours de colis représentent à peu près la même proportion, à savoir 20 à 30% selon les données de l'entreprise.

Les propriétaires de boutiques classiques sont en colère contre l'opération de La Poste. La Fédération française des maisons de couture indépendantes y voit une nouvelle contribution à la «mort certaine» du commerce stationnaire.

En Suisse aussi

Selon son service de presse, La Poste suisse avait déjà mené en 2019 et sans grand écho médiatique un essai pilote de cabines d'essayage dans une filiale bernoise. Faute de succès, il a été abandonné.

Au niveau politique, les critiques se multiplient à l'encontre de la gestion des retours dans le commerce en ligne, qui nécessite beaucoup de ressources. Lors de la dernière session d'hiver, le Conseil des Etats a approuvé un postulat de sa Commission de l'environnement. Le Conseil fédéral doit maintenant examiner si et comment les retours pourraient être rendus payants, afin que les acheteurs en ligne agissent de manière un peu plus réfléchie.

Certaines enseignes de mode sont déjà allées plus loin: Zara, par exemple, demande 2,95 francs par retour depuis avril dernier. Du point de vue stratégique, si les retours sont payants, leur nombre devrait diminuer - et donc aussi les coûts pour le commerçant en ligne.