Comment l'application chinoise controversée Temu s'impose en Suisse

Le portail d'achat Temu livre des marchandises à prix cassés et vient de créer une entreprise dans notre pays. En outre, on dispose pour la première fois d'une estimation du chiffre d'affaires de Temu en Suisse.

Benjamin Weinmann / ch media

Si vous aimez le bon marché, vous trouverez votre bonheur chez Temu. L'application chinoise de shopping propose des T-shirts, des chaussures, des cuillères de cuisine, des perruques, de la lingerie, des tondeuses à poils de nez – c'est-à-dire à peu près tout – à des prix extrêmement bas. La qualité n'est pas toujours au-dessus de tout soupçon.

Cela n'empêche pas Temu d'avoir connu une ascension fulgurante et de disputer de plus en plus de clients à des concurrents comme Wish ou Aliexpress, qui fonctionnent également comme des plateformes pour des fournisseurs tiers. Et ce, bien que Temu n'ait été fondée qu'en 2022.

Toutefois, l'entreprise est critiquée. Ce titre d'un article du Guardian le montre: Addictif, absurdement bon marché et controversé. Tout comme l'application de médias sociaux TikTok de la société chinoise Bytedance, Temu est accusée d'avoir un comportement peu glorieux en ce qui concerne la protection des données de sa clientèle.

Temu a définitivement séduit les internautes et consommateurs suisses .

Cela n'empêche pas Temu de poursuivre ses projets d'expansion, y compris en Suisse. Comme le montre une enquête, l'entreprise a fondé il y a quelques jours une société de recouvrement à Bâle sous le nom de Whaleco Switzerland AG But. La société fondatrice Whaleco Technology Limited, dont le siège est en Irlande, est responsable du commerce dans les pays germanophones.

On peut payer par Twint et bientôt sur facture

Pour David Morant, de la société de conseil Carpathia, cela pourrait indiquer que les commandes Temu seront bientôt payables sur facture, et pas seulement par paiement par carte de crédit. «Temu s'est jusqu'à présent distingué par sa capacité à réagir aux conditions locales, et en Suisse, le paiement sur facture est toujours très populaire.» Le mode de paiement suisse Twint est déjà disponible sur Temu.

Carpathia publie, chaque année, le palmarès des plus grands commerçants en ligne dans notre pays. Face à CH Media, éditeur de watson, David Morant ose un pronostic exclusif:

«Nous partons du principe que Temu aura réussi à se hisser dans le top 10 suisse en 2023 et à réaliser un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de francs.»

En ce qui concerne le nombre de colis, Temu aurait déjà dépassé le géant Aliexpress, qui occupait la huitième place en 2022. Plusieurs fois par semaine, un avion cargo transportant des marchandises Temu s'envolerait vers la Suisse. «Dans la perception du public, Temu a pris le pas sur ses concurrents chinois en ligne», affirme David Morant.

Livraison plus rapide que sur Aliexpress

Selon David Morant, Temu se distingue notamment d'Aliexpress par une logistique performante, des activités de promotion et de marketing plus fortes et une meilleure approche locale de la clientèle:

«Chez Temu, la livraison prend 7 à 12 jours, alors que chez Aliexpress, il faut attendre plusieurs semaines pour de nombreux produits»

De plus, les articles seraient présentés de manière plus attrayante sur le smartphone, il n'y aurait souvent pas de montant minimal pour une commande et Temu se montrerait conciliant en cas de réclamation ou de retour. Comme un retour serait trop coûteux d'un point de vue logistique, le commerçant en ligne préfère rembourser l'argent sans que l'article doive être retourné.

Temu gagne ainsi de plus en plus de clients, notamment dans le secteur de l'artisanat.

«Lors de discussions avec des entreprises, nous entendons de plus en plus souvent qu'elles obtiennent des appareils de mesure au laser, des lames de ponceuse ou des vis parfois jusqu'à 15 fois moins chères que chez un marchand suisse» David Morant

La concurrence en ligne (très) bon marché de la Chine est un véritable casse-tête pour les commerçants locaux. «Il s'agit de la question des copies, des chaînes d'approvisionnement, de la durabilité ou des défauts de qualité, qui sont parfois graves et représentent également un risque pour la sécurité», explique Bernhard Egger, directeur de Handelsverband.swiss à SRF. Parmi les membres de l'association figurent des entreprises connues comme Coop, Caran d'Ache, Chicorée, Amorana, Manor, Migros et PKZ.

Temu rejette les accusations

Et que dit Temu? La création d'une entreprise sur place est une étape naturelle et une preuve de l'engagement à long terme en Suisse, répond l'entreprise par écrit lorsqu'on l'interroge.

«Nous exprimons ainsi clairement notre volonté d'être une bonne entreprise citoyenne locale» Temu

En ce qui concerne les pratiques critiquées de Temu en matière de protection des données, il y aurait eu de nombreux malentendus dus à une désinformation délibérée de la part de personnes ayant des intérêts personnels, ainsi qu'à des attaques dites «phishing» par des escrocs qui se feraient passer pour Temu afin de voler des informations privées.

«Nous continuons à renforcer nos propres mesures de sécurité et de protection des données, et nous avons engagé des poursuites judiciaires contre des dizaines de ces fraudeurs», écrit Temu. Et: «Nous respectons les lois et les réglementations des marchés sur lesquels nous opérons». L'entreprise ne donne pas de chiffres sur ses activités en Suisse.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)