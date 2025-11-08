bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
France

Terrorisme: Trois femmes sur le point de commettre un attentat en France

Image
Image: Shutterstock

Trois femmes sur le point de commettre un attentat en France

Trois jeunes femmes ont été mises en examen et écrouées en octobre à Paris. Elles sont suspectées d'avoir préparé un projet d'attentat djihadiste, a indiqué samedi le Parquet national antiterroriste, confirmant une information du Parisien et de RTL.
08.11.2025, 14:1308.11.2025, 15:37

Le Pnat a précisé aux médias avoir ouvert le 10 octobre une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes.

«Trois femmes ont été mises en examen pour cette infraction et placées en détention provisoire»

A ajouté ce parquet spécialisé.

Attentats de Bruxelles: Abdeslam et cinq hommes reconnus coupables de terrorisme

Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP qu'«un projet a été déjoué à l'automne», soit le «premier projet d'action violente avec une femme depuis plusieurs années».

Une Tiktokeuse dans le lot

Ces femmes sont toutes âgées d'environ 20 ans, selon cette source.

Le Parisien affirme que l'une d'entre elles aurait publié des contenus pro-jihad sur un compte TikTok aux 20'000 abonnés, et aurait agi comme meneuse.

Salle de spectacle visée?

Les trois femmes sont suspectées d'avoir discuté en ligne de projets d'actions violentes, évoquant des armes à feu et une ceinture explosive, et mentionnant comme potentielles cibles une salle de spectacle ou un bar de Paris, d'après le quotidien et RTL.

Les deux médias affirment que deux femmes ont été interpellées dans le Rhône et une troisième dans le Cher. Les interpellations ont été déclenchées notamment après des rencontres physiques à Lyon.

Comment la menace terroriste a changé en France

Sollicités, les avocats de la principale suspecte et de l'autre rhodanienne ont refusé de s'exprimer.

«Il faut, comme toujours, faire très attention aux citations sorties de leurs contextes. L'instruction est là pour comprendre le contexte»

A indiqué de son côté Me Thibault Bailly, avocat de la femme interpellée dans le Cher.

La France honorera jeudi, lors d'une journée d'hommage aux victimes, les dix ans des attentats de Paris et Saint-Denis en novembre 2015 qui avaient fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis.

Dans un entretien diffusé samedi, le procureur national antiterroriste Olivier Christen affirme que la menace djihadiste est «la plus importante à la fois dans son volume et dans le niveau de préparation des passages à l'acte» et «s'accroît» depuis trois ans.

La boss de Fedpol se livre: «Nous venons de déjouer un attentat terroriste»

(sda/ats/afp)

Thèmes
Hyrule Warriors Age Of Imprisonment – Launch Trailer – Nintendo Switch 2
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Pas de trains ce week-end sur ce tronçon romand
Trois femmes sur le point de commettre un attentat en France
Trois jeunes femmes ont été mises en examen et écrouées en octobre à Paris. Elles sont suspectées d'avoir préparé un projet d'attentat djihadiste, a indiqué samedi le Parquet national antiterroriste, confirmant une information du Parisien et de RTL.
Le Pnat a précisé aux médias avoir ouvert le 10 octobre une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes.
L’article