Comment la menace terroriste a changé en France

epa11242812 French soldiers patrol near the Eiffel Tower as part of the national security plan &#039;Vigipirate&#039;, in Paris, France, 25 March 2024. The French government decided to increase the se ...
Des militaires du plan national de vigilance Vigipirate à Paris (image d'archives).Image: EPA

Le menace terroriste «reste vive» dans l'Hexagone, relève le procureur national Olivier Christen. Dix ans après les massacres du 13-Novembre, plusieurs composantes ont toutefois changé.
03.11.2025, 10:1503.11.2025, 10:15

La menace terroriste «reste vive» en France dix ans après les attaques du 13-Novembre, lors desquelles 130 personnes ont été tuées en quelques heures dans les attentats les plus meurtriers jamais commis dans l'Hexagone, a estimé lundi le procureur national antiterroriste.

«Nous sommes à un stade où la menace est très présente. Le nombre de procédures que nous ouvrons (réd: au parquet national antiterroriste) est à un niveau qui est parmi les plus élevés depuis les cinq dernières années», a déclaré Olivier Christen sur la radio publique France Inter.

Le procureur antiterroriste Olivier Christen
Olivier ChristenImage: www.imago-images.de

«Cette menace reste vive», a-t-il ajouté, mais elle a évolué: le parquet constate une «autonomisation des individus» impliqués dans des projets d'action, c'est-à-dire avec «moins de contact direct avec les organisations» terroristes. Le procureur constate également un «très fort rajeunissement» des mis en cause. Depuis le 1er janvier, 17 mineurs ont été mis en examen cette année pour des faits de terrorisme, après déjà 19 en 2024, a-t-il rappelé.

«Radicalisation violente d'une expression politique»

Olivier Christen a aussi souligné l'émergence depuis «trois à quatre ans» de la menace terroriste d'ultradroite: «nous avons ouvert cinq procédures sur ce champ-là en 2025, qui est très important et qui correspond à une radicalisation violente d'une expression politique».

Le soir du 13 novembre 2015, 90 personnes ont été tuées par trois jihadistes au Bataclan, une salle de concert parisienne, tandis que deux autres commandos semaient la mort ailleurs dans Paris et ses environs, notamment aux terrasses de plusieurs bars et aux abords du Stade de France.

Attentats de Paris: la bande-son exclusive qui fait froid dans le dos

Plus de 350 personnes ont également été blessées lors de ces attaques. (jzs/ats)

«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
de Alexandre Cudré
de Alexandre Cudré
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
de Niels Anner, copenhague
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
de Lea Maurer
de Lea Maurer
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
2
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
de Renzo Ruf, Washington
de Renzo Ruf, Washington
Sa mère mange sa crème glacée, il appelle la police
Video: watson
