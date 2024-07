Lucie Castets sur le plateau de C ce soir sur France 3, en 2022. Image: dr

Le Nouveau front populaire a trouvé sa candidate pour Matignon

La formation de gauche française, première force politique à la nouvelle Assemblée nationale, s'est décidée pour sa candidate.

Le Nouveau front populaire s'est enfin décidé: il propose Lucie Castets, directrice des finances de la Mairie de Paris et porte-parole du collectif «Nos services publics», au poste de Première ministre.

Âgée de 37 ans, cette diplômée de Sciences Po et de la London School of Economics est engagée sur les questions de service publics, de l'école et de la santé.

Développement suit.

(acu)