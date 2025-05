Vidéo: extern / rest

Jean-Marc Richard a fait une bourde à l’Eurovision

Lors de la seconde demi-finale de l’Eurovision, jeudi soir, Jean-Marc Richard s’est extasié sur les costumes du concours, réalisés par un célèbre artiste et couturier romand, mais sa langue a fourché et l’UDC ne doit pas être ravie.

Qui a dit «Quand une personne reste trois heures dans un costume, il faut trouver des solutions pour éviter qu'elle tombe dans les pommes»?

La réponse est le Suisse Kevin Germanier, dans le cadre d’un reportage de la RTS réalisé peu avant le début de l’Eurovision. Le célèbre couturier suisse, que tout le monde s’arrache et qui a fait un véritable carton en début d’année à la Fashion Week de Paris, a été chargé de réaliser 200 costumes pour le concours de la chanson qui se déroule à Bâle, destiné aux artistes, mais aussi aux deux maîtresses de cérémonie, Sandra Studer et Hazel Brugger.

Mais, jeudi soir, lors de la seconde demi-finale, Jean-Marc Richard avait manifestement la tête ailleurs et plus volontiers dans les partis politiques suisses que dans les kilomètres de tissus qui défilaient sous ses yeux sur la scène de l’Eurovision. Alors qu’il venait de décapsuler cette soirée sur la RTS, l’irremplaçable présentateur du télé-crochet européen a voulu rendre hommage au travail fabuleux du couturier valaisan. Une bonne idée, sauf que... sa langue a fourché d’une bien étrange manière.

Allez savoir pourquoi, mais au lieu d’évoquer l’artiste Kevin Germanier, Jean-Marc Richard a bifurqué en direction de l’UDC Vaud.

«Les costumes sont réalisés par Kevin Grangier» Jean-Marc Richard, jeudi soir à l’Eurovision

Ben voyons. Le très conservateur Kevin Grangier n’a (vraiment) rien d’un passionné de paillettes colorées et de refrains au saccharose. C’est l’une figure du parti agrarien vaudois, dont il a quitté la présidence cantonale l’été dernier.

Le jeu des 12 000 erreurs: Deux Kevin sur cette photo. Un politicien UDC à gauche et un talentueux couturier à droite. images: keystone

Comme la direction du parti s’était fermement opposée à l’organisation de l’Eurovision en Suisse, qualifiée par le président national de «fête des couleurs gênante», il est plutôt amusant d’entendre Jean-Marc Richard confondre Kevin Grangier avec notre designer de mode audacieusement excentrique.

C’est même plutôt rigolo et, rien que pour ça, on pardonne sans problème à notre héros national de l’Eurovision. Quant à savoir comment Kevin Germanier a accueilli la bourde, c’est une autre histoire.

Enfin, et c’est sans doute le plus gros problème dans cette histoire, il y a beaucoup trop de Kevin sur cette planète. Non?