Depuis quatre nuits, des jeunes bravent le couvre-feu pour faire la fête

Des soirées illégales ont lieu depuis vendredi soir à Paris, où sont toujours en vigueur le couvre-feu à 23h00 et l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes. Le match France-Allemagne, prévu ce soir, ne va probablement pas arranger les choses.

Cela a commencé vendredi soir, lorsque des centaines de jeunes se sont rassemblés sur l'esplanade des Invalides à Paris, suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Le but? Faire la fête. Le concept de la soirée? «Projet X», du nom de ce film américain dans lequel des ados organisent une fête géante qui les dépasse.

Personne ne portait le masque ou ne respectait les mesures sanitaires. Vers 23h30, soit une demi-heure après le début du couvre-feu, la police a dispersé les participants.

Des centaines de jeunes bravent le #CouvreFeu23h pour la 3ème nuit consécutive à Paris pour faire la fête aux #Tuileries. pic.twitter.com/LmIfZULIB2 — Yazid Bouziar (@ybouziar) June 14, 2021

Ce scénario s'est répété dans la nuit de samedi à dimanche, puis dans la nuit de dimanche à lundi, et encore entre lundi et mardi. Les participants se sont retrouvés dans le jardin des Tuileries, le jardin du Carrousel et la place du Louvre, écrit le Figaro. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises.

🇫🇷 FLASH - Plusieurs milliers de jeunes font la fête sur les #Invalides pour la deuxième soirée consécutive. Un dispositif des forces de l’ordre a été déployé sur place. (@ybouziar pour Mediavenir) #Paris pic.twitter.com/UiZHPuHqef — Mediavenir (@Mediavenir) June 12, 2021

Pas de dérogation ce soir

Les fêtards vont-ils se donner rendez-vous ce soir, à l'occasion du premier match de l'équipe de France à l'Euro de football? Les autorités ont annoncé qu'il n’y aura pas de dérogation au couvre-feu: les bars pourront diffuser le match, mais les clients devront rentrer chez eux tout de suite après.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pourtant demandé aux forces de l’ordre de faire preuve d’une «particulière mansuétude» lors des contrôles des personnes qui rentreraient chez elles après avoir regardé le match à l’extérieur. (asi)